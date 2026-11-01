Либанова: после войны может вернуться треть граждан

Либанова оценила, сколько украинцев вернутся из-за границы
Демограф Элла Либанова заявила о своих надеждах на возвращение украинцев из-за рубежа. По её словам, ранее она рассчитывала, что это будет половина граждан, но её ожидания снизились до трети.
Об этом Либанова рассказала во время Киевского международного экономического форума, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.
Либанова о возвращении украинцев из-за рубежа
Элла Либанова заявила в ходе Киевского международного экономического форума, что в 2022 году она считала, что после завершения полномасштабной войны в Украину вернется половина выехавших граждан. Сейчас ее мнение изменилось, она рассчитывает только на треть.
По её словам, согласно данным на июнь 2026 года, 4,4 млн украинцев имеют временную защиту в Европейском Союзе. Однако это только те, кто находится на территории ЕС, ещё 600 тысяч граждан Украины проживают в других странах.
"С каждым месяцем, пока длится война, всё меньше и меньше людей будет возвращаться, потому что всё больше адаптируются там, а здесь всё больше разрушений", — отметила Либанова.
Она объяснила эту тенденцию тем, что украинские семьи постепенно приспосабливают свою жизнь к жизни в другой стране: находят работу, изучают язык, а их дети ходят в учебные заведения. Эти факторы затрудняют принятие решения.
Однако она подчеркнула, что, несмотря на это, люди, которые уехали из Украины и остались в живых, еще могут вернуться домой.
Мы писали, что Элла Либанова поделилась своим мнением об эмиграции украинских мужчин за границу после окончания полномасштабной войны. По её словам, страна может столкнуться с проблемой оттока населения. Главный фактор — разница между доходами от военной службы и гражданской работы.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что Либанова также заявила — численность населения Украины сократилась до 28,5 млн человек. Это связано с высоким уровнем эмиграции и низкой рождаемостью.