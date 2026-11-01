Лібанова: після війни може повернутись третина громадян

Директорка Інституту демографії та досліджень якості життя Елла Лібанова. Фото: Український жіночий конгрес

Демографиня Елла Лібанова заявила про власні сподівання на повернення українців із-за кордону. За її словами, раніше вона розраховувала, що це буде половина громадян, але її очікування зменшились до третини.

Про це Лібанова розповіла під час Київського міжнародного економічного форуму, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Лібанова про повернення українців закордону

Елла Лібанова заявила під час Київського міжнародного економічного форуму, що у 2022 році вона вважала, що після завершення повномасштабної війни до України повернеться половина громадян, які виїхали. Наразі її думка змінилась, вона розраховує тільки на третину.

За її словами, згідно з даними червня 2026 року, 4,4 млн українців мають тимчасовий захист у Європейському Союзі. Однак це тільки ті, що знаходяться на території ЄС, ще 600 тисяч громадян Україн проживають в інших країнах.

"Кожний місяць, що триває війна, все менше і менше людей буде повертатися, тому що все більше адаптується там і все більше руйнувань тут", — зазначила Лібанова.

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Вона пояснила цю тенденцію тим, що українські родини поступово підлаштовують своє життя до іншої країни: знаходять роботу, вивчають мову, а їх діти ходять до навчальних закладів. Ці фактори ускладнюють рішення.

Однак вона наголосила, попри це, люди, що виїхали з України та залишились живими, ще можу повернутись додому.

Ми писали, що Елла Лібанова поділилась своєю думкою щодо еміграції українських чоловіків за кордон після завершення повномасштабної війни. За її словами, країна може зіштовхнутись з проблемою відтоку населення. Головний чинник — різниця між доходами військової служби та цивільною роботою.

Раніше Новини.LIVE інформували, що також Лібанова заявила — чисельність населення України скоротилася до 28,5 млн осіб. Це пов'язано з високим рівнем еміграції та низькою народжуваністю.