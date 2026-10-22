Директор Института демографии и исследований качества жизни Элла Либанова. Фото: Украинский женский конгресс

Для повышения рождаемости в Украине недостаточно одних лишь финансовых выплат и государственных программ. Важно менять подходы к отцовству, в частности ввести обязательный отпуск для мужчин по уходу за ребенком.

Об этом директор Института демографии и исследований качества жизни Элла Либанова заявила во время Украинского женского конгресса, сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Либанова объяснила, как можно поддержать рождаемость

Элла Либанова прокомментировала демографическую ситуацию в Украине. Она подчеркнула, что повысить рождаемость в Украине только с помощью материальной помощи не удастся. Для этого нужны изменения в обществе, в частности в отношении к отцовству; в качестве примера она привела страны Скандинавии.

"Наиболее удачный опыт поддержания рождаемости на приемлемом, более или менее приемлемом уровне демонстрирует Скандинавия. Но там очень многое сделано для того, чтобы мужчина чувствовал себя отцом", — заявила она.

По её мнению, в этих странах "отцовство абсолютно сознательное", ведь мужчины активно вовлечены в семейную жизнь, они берут отпуска по уходу за ребёнком. По словам Либановой, это должно стать обязательным, потому что в таком случае отношение отца к ребенку меняется.

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"Тогда и ребенок относится по-другому к отцу, и в случае распада семьи ребенок остается с обоими родителями. А это очень важно. И над этим нужно работать", — подчеркнула демограф.

Мы писали, что Элла Либанова заявила — население Украины составляет 28,5 млн человек. Более того, за последний период страна потеряла 2 млн человек из-за миграции украинцев, а не их гибели.

Новини.LIVE сообщали, что демограф также указала на другие угрозы для Украины. Она сообщила, что после окончания войны у страны может не хватить ресурсов для обеспечения граждан, которые вернутся с фронта.