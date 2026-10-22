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Головна Новини дня Лібанова: чоловіки мають брати відпустку по догляду за дитиною

Лібанова: чоловіки мають брати відпустку по догляду за дитиною

Ua ru
22 жовтня 2026 20:23
Репортаж
Чоловіки мають брати відпустку по догляду за дитиною - Лібанова Український жіночий конгрес
Директорка Інституту демографії та досліджень якості життя Елла Лібанова. Фото: Український жіночий конгрес

Для підвищення народжуваності в Україні недостатньо лише фінансових виплат і державних програм. Важливо змінювати підходи до батьківства, зокрема запровадити обов’язкову відпустку для чоловіків по догляду за дитиною.

Про це директорка Інституту демографії та досліджень якості життя Елла Лібанова заявила під час Українського жіночого конгресу, повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Лібанова пояснила, як можна підтримати народжуваність

Елла Лібанова прокоментувала демографічну ситуацію в Україні. Вона наголосила, що підвищити народжуваність в Україні лише за допомогою матеріальної допомоги не вдасться. Для цього потрібні зміни в суспільстві, зокрема ставлення до батьківства, в приклад вона привела країни Скандинавії.

"Найбільш вдалий досвід, утримування народжуваності на прийнятному, більш-менш прийнятному рівні, демонструє Скандинавія. Але там дуже багато зроблено для того, щоб чоловік відчував себе батьком", — заявила вона. 

На її думку, в цих країнах "батьківство абсолютно свідоме", адже чоловіки суттєво залученні в родини, вони беруть відпустки по догляду за дитиною. За словами Лібанової, це має стати обов'язком, тому що в такому випадку інше ставлення батька до дитини.

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"Тоді й дитина ставиться по-іншому до батька, і у випадку розпаду сім'ї дитина залишається з обома батьками. А це дуже важливо. І з цим треба працювати", — наголосила демографиня.

Ми писали, що Елла Лібанова заявила — населення України становить 28,5 млн осіб. Ба більше, за останній період країна втратила 2 млн осіб через міграцію українців, а не їх загибель.

Новини.LIVE інформували, що також демографиня наголосила про інші загрози для України. Вона повідомила, що після завершення війни країна може мати недостатньо ресурсів, щоб забезпечити громадян, які повернуться з фронту.

діти родина Україна демографія Елла Лібанова
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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