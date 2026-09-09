Прогноз погоды в Украине на завтра 10 сентября от Укргидрометцентра и синоптика Натальи Диденко

Люди под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине в четверг, 10 сентября, ожидается с переменной облачностью. Синоптики прогнозируют высокую температуру воздуха, но местами ожидаются осадки. Дожди будут вызваны приближением холодного атмосферного фронта.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

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Погода в Украине на 10 сентября от Укргидрометцентра

Днем кратковременные дожди с грозами ожидаются в западных, Житомирской и Винницкой областях. Ветер преимущественно юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду, но днем в большинстве западных, Житомирской и Винницкой областях местами порывы до 20 метров в секунду.

Погода в Украине на 10 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью +11...+16 °С, в восточных областях +5...+10 °С, днем +24...+29 °С, в западных +18...+23 °С.

Прогноз погоды на завтра от синоптика Натальи Диденко

В Украине ожидается летняя погода, поскольку максимальная температура воздуха составит +25...+30 °С.

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Прогноз погоды в Украине на 10 сентября. Фото: Meteopost

В то же время приближение холодного атмосферного фронта с запада Европы вызовет небольшое похолодание в западных областях. Завтра там будет +17...+22 °С, но в Черновицкой области еще +28 °С.

"Завтра в Украине будет преобладать высокое атмосферное давление, осадков в основном не ожидается, но вот в западных областях давление снизится, и там пройдут небольшие дожди", — отметила Диденко.

Погода в Киеве 10 сентября

В столице ожидается теплая погода. Диденко отметила, что максимальная температура воздуха составит +28...+30 °С. Дождь в Киеве маловероятен, но вечером возможен.

"Хочу отметить, что в ближайшей перспективе завтрашний день в Киеве будет самым жарким, ведь в дальнейшем ожидается понижение температуры воздуха, однако до настоящих холодов еще далеко", — добавила синоптик.

Как писали Новини.LIVE, на этой неделе затяжных и сильных осадков ожидать не следует. До 13 сентября синоптики прогнозируют тёплую, а местами жаркую погоду.

Также 10-12 сентября ожидается ключевой период повышенной активности Солнца в течение сентября. Метеочувствительные люди могут почувствовать ухудшение самочувствия.