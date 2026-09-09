Прогноз погоди в Україні на завтра 10 вересня від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко

Люди під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні у четвер, 10 вересня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики прогнозують високу температуру повітря, але місцями очікуються опади. Дощі зумовить наближення холодного атмосферного фронту.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Реклама

Погода в Україні на 10 вересня від Укргідрометцентру

Вдень короткочасні дощі з грозами очікується в західних, Житомирській та Вінницькій областях. Вітер переважно південно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду, але вдень у більшості західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями пориви до 20 метрів на секунду.

Погода в Україні на 10 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі +11...+16 °С, у східних областях +5...+10 °С, вдень +24...+29 °С, у західних +18...+23 °С.

Прогноз погоди на завтра від синоптика Наталки Діденко

В Україні очікується літня погода, оскільки максимальна температура повітря становитиме +25...+30 °С.

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні на 10 вересня. Фото: Meteopost

Водночас наближення холодного атмосферного фронту із заходу Європи спричинить невелике похолодання у західних областях. Завтра там буде +17...+22 °С, але у Чернівецькій області ще +28 °С.

"Високий атмосферний тиск домінуватиме завтра в Україні, без опадів переважно, але ось у західних областях він знизиться і там пройдуть невеликі дощі", — зазначила Діденко.

Погода в Києві 10 вересня

У столиці очікується тепла погода. Діденко зазначила, що максимальна температура повітря буде +28...+30 °С. Дощ у Києві малоймовірний, але ввечері можливий.

"Хочу зауважити, що із найближчої перспективи, завтрашній день у Києві буде найспекотнішим, адже надалі очікується зниження температури повітря, проте до справжніх холодів ще далеко", — додала синоптик.

Як писали Новини.LIVE, цього тижня затяжних та сильних опадів очікувати не слід. До 13 вересня синоптики прогнозують теплу, а подекуди спекотну погоду.

Також 10-12 вересня очікується ключовий період підвищеної активності Сонця впродовж вересня. Метеочутливі можуть відчути погіршення самопочуття.