Прогноз погоди в Україні на завтра 10 вересня від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко

Літня температура, але з дощами: прогноз погоди в Україні на завтра
Погода в Україні у четвер, 10 вересня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики прогнозують високу температуру повітря, але місцями очікуються опади. Дощі зумовить наближення холодного атмосферного фронту.
Про це повідомляє Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.
Погода в Україні на 10 вересня від Укргідрометцентру
Вдень короткочасні дощі з грозами очікується в західних, Житомирській та Вінницькій областях. Вітер переважно південно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду, але вдень у більшості західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями пориви до 20 метрів на секунду.
Температура повітря вночі +11...+16 °С, у східних областях +5...+10 °С, вдень +24...+29 °С, у західних +18...+23 °С.
Прогноз погоди на завтра від синоптика Наталки Діденко
В Україні очікується літня погода, оскільки максимальна температура повітря становитиме +25...+30 °С.
Водночас наближення холодного атмосферного фронту із заходу Європи спричинить невелике похолодання у західних областях. Завтра там буде +17...+22 °С, але у Чернівецькій області ще +28 °С.
"Високий атмосферний тиск домінуватиме завтра в Україні, без опадів переважно, але ось у західних областях він знизиться і там пройдуть невеликі дощі", — зазначила Діденко.
Погода в Києві 10 вересня
У столиці очікується тепла погода. Діденко зазначила, що максимальна температура повітря буде +28...+30 °С. Дощ у Києві малоймовірний, але ввечері можливий.
"Хочу зауважити, що із найближчої перспективи, завтрашній день у Києві буде найспекотнішим, адже надалі очікується зниження температури повітря, проте до справжніх холодів ще далеко", — додала синоптик.
Як писали Новини.LIVE, цього тижня затяжних та сильних опадів очікувати не слід. До 13 вересня синоптики прогнозують теплу, а подекуди спекотну погоду.
Також 10-12 вересня очікується ключовий період підвищеної активності Сонця впродовж вересня. Метеочутливі можуть відчути погіршення самопочуття.