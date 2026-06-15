Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Летняя погода с сюрпризами: дожди и грозы возвращаются в Украину

Летняя погода с сюрпризами: дожди и грозы возвращаются в Украину

Ua ru
Дата публикации 15 июня 2026 23:55
Летняя погода с сюрпризами: дожди и грозы возвращаются в Украину
Женщина под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 16 июня, в Украине сохранится нестабильная погода. Ожидается переменная облачность, периодические кратковременные дожди и грозы, однако температура воздуха останется комфортной для середины лета.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр и синоптика Наталью Диденко.

Дожди, грозы и порывистый ветер в Украине 16 июня

В течение суток в Украине будет преобладать влажная воздушная масса. Ночью осадки вероятны в южных и центральных областях, а днем кратковременные дожди с грозами могут пройти почти по всей территории страны.

Летняя погода с сюрпризами: дожди и грозы возвращаются в Украину - фото 1
Прогноз погоды на 16 июня. Фото: Украинский гидрометеорологический центр

В западных регионах и на юге осадки будут менее интенсивными и чаще сменяться прояснениями, однако локальные грозы также не исключаются.

Ожидается ветер западного направления со скоростью 7–12 м/с. В западных и северных областях возможны порывы до 12–14 м/с, что местами может осложнять погодные условия во время прохождения грозовых фронтов.

Читайте также:

Температура воздуха ночью составит +8…+13°, на юге страны до +18°. Днем воздух прогреется до +17…+22° в большинстве регионов. Теплее будет в Закарпатье, в южных и восточных областях — до +26°. Несмотря на дожди, температурные показатели останутся типичными для середины июня и без резких колебаний.

В столице во вторник ожидается переменная погода с дождями, местами возможны грозы. Температура воздуха составит около +18…+20°. Ветер будет западного направления, временами порывистый, что добавит ощущение свежести в течение дня.

Синоптики отмечают, что середина июня в Украине проходит под влиянием влажных воздушных масс, которые приносят регулярные дожди и грозы с короткими прояснениями.

В то же время в конце недели прогнозируется постепенное потепление до +24…+29° и уменьшение количества осадков, что может вернуть более стабильные летние погодные условия

Летняя погода с сюрпризами: дожди и грозы возвращаются в Украину - фото 2
Синоптическая карта погоды на 16 июня. Фото: Наталка Диденко/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что погода в Украине в течение 15–21 июня будет нестабильной и влажной из-за влияния атмосферных фронтов и циклонической активности из Центральной Европы. В большинстве регионов прогнозируются дожди, местами возможны град и шквальный ветер. В то же время аномальной жары или резких похолоданий не ожидается.

Новини.LIVE сообщали, что синоптики прогнозируют резкое изменение погодных условий в Украине в выходные 19–21 июня. Если в пятницу, 19 июня, максимальная температура составит около +28 °C, то уже в воскресенье, 21 июня, местами столбики термометров поднимутся до +35 °C.

Наталка Диденко дождь погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации