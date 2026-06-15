Літня погода з сюрпризами: дощі та грози повертаються в Україну

Жінка під парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 16 червня, в Україні збережеться нестійкий характер погоди. Очікується мінлива хмарність, періодичні короткочасні дощі та грози, однак температура повітря залишатиметься комфортною для середини літа.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на Український гідрометеорологічний центр та синоптика Наталку Діденко.

Дощі, грози та поривчастий вітер в Україні 16 червня

Протягом доби в Україні переважатиме волога повітряна маса. Вночі опади ймовірні у південних та центральних областях, а вдень короткочасні дощі з грозами можуть пройти майже по всій території країни.

Прогноз погоди на 16 червня. Фото: Український гідрометеорологічний центр

У західних регіонах та на півдні опади будуть менш інтенсивними та частіше змінюватимуться проясненнями, однак локальні грози також не виключаються.

Вітер очікується західного напрямку, швидкістю 7–12 м/с. У західних та північних областях можливі пориви до 12–14 м/с, що місцями може ускладнювати погодні умови під час проходження грозових фронтів.

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Температура повітря вночі становитиме +8…+13°, на півдні країни до +18°. Вдень повітря прогріється до +17…+22° у більшості регіонів. Тепліше буде на Закарпатті, у південних та східних областях — до +26°. Попри дощі, температурні показники залишатимуться типовими для середини червня та без різких коливань.

У столиці у вівторок очікується нестійка погода з дощами, місцями можливі грози. Температура повітря становитиме близько +18…+20°. Вітер буде західного напрямку, часом рвучкий, що додасть відчуття свіжості протягом дня.

Синоптики відзначають, що середина червня в Україні проходить під впливом вологих повітряних мас, які приносять регулярні дощі та грози з короткими проясненнями.

Водночас наприкінці тижня прогнозується поступове потепління до +24…+29° та зменшення кількості опадів, що може повернути більш стабільні літні погодні умови.

Синоптична карта погоди на 16 червня. Фото: Наталка Діденко/Facebook

Новини.LIVE повідомляли, що погода в Україні протягом 15–21 червня буде нестійкою та вологою через вплив атмосферних фронтів і циклонічної активності з Центральної Європи. У більшості регіонів прогнозуються дощі, місцями можливі град і шквальний вітер. Водночас аномальної спеки чи різких похолодань не очікується.

Новини.LIVE інформували, що синоптики прогнозують різку зміну погодних умов в Україні у вихідні 19–21 червня. Якщо у п’ятницю, 19 червня, максимальна температура становитиме близько +28°C, то вже у неділю, 21 червня, місцями стовпчики термометрів піднімуться до +35°C.