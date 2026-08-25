В Польше избили троих украинцев: что известно о нападении в Радоме

Полиция Польши. Иллюстративное фото: Krytyka Polityczna

В польском Радоме восемь мужчин жестоко избили троих 20-летних украинцев. Перед нападением один из поляков расспрашивал молодых людей об их происхождении и хотел устроить им "лекцию о Волынской трагедии". В результате избиения украинцы получили травмы головы и лица.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Onet.

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Как произошло нападение поляков на украинцев

Инцидент произошел 2 августа между пятым и шестым часом утра на улице Мальчевского в Радоме. О нападении стало известно лишь через несколько дней.

По данным СМИ, 34-летний житель Люблина Томаш Г. приехал в Радом на свадьбу. После торжества он начал бродить по городу, где встретил троих 20-летних украинцев и завел с ними разговор об их происхождении.

Мужчинам не понравилось его поведение. По их словам, поляк хотел прочитать им "лекцию о Волынской трагедии".

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После этого пьяный Томаш Г. позвал на помощь троих или четверых незнакомцев, которые переходили улицу, и сказал им, что перед ними украинцы. После этого мужчины сразу присоединились к нападению.

Прокурор районной прокуратуры Радома Цезарий Олтаржевский рассказал, что мужчины спонтанно отреагировали на слова Томаша Г., после чего началось избиение.

"Они очень спонтанно отреагировали на это, и началось нападение", — рассказал прокурор районной прокуратуры Радома Цезарий Олтаржевский.

Впоследствии к избиению присоединились ещё несколько мужчин, так что общее количество нападающих достигло восьми. Трое украинцев получили травмы головы и лица, после чего их осмотрели судмедэксперты.

Что известно об организаторе драки

После нападения Томаш Г. покинул место происшествия и вызвал такси. По словам прокурора, он уехал так, словно ничего не произошло.

"Заказал такси и уехал, как будто ничего не произошло", — рассказал прокурор изданию Gazeta Wyborcza о поведении Томаша Г. после нападения.

Полиции удалось установить личность мужчины, которого считают главным организатором драки. Его доставили в прокуратуру.

Томаш Г. признал свою вину и рассказал, что во время нападения находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину взяли под полицейский надзор.

Томашу грозит до пяти лет лишения свободы. В то же время полиция продолжает поиски остальных нападавших и проверяет записи городского видеонаблюдения.

Отметим, что в последнее время случаи агрессии в отношении украинцев в Польше происходят регулярно.

Новини.LIVE сообщали, что 14 августа 2026 года в польском Быдгоще взрослые напали на двух несовершеннолетних украинцев из-за того, что дети разговаривали между собой на украинском языке. 14-летняя девочка и её 12-летний брат получили телесные повреждения, в частности, одному из детей вывернули руку и повредили игрушечный дрон. Украинское консульство оказало семье помощь, а польская полиция разыскивает причастных к нападению.

Новини.LIVE также сообщали, что в Польше двум женщинам предъявили обвинения в связи с нападением на украинцев и оскорблениями на почве национальности. Одна из задержанных применила насилие к мужчине, который снимал конфликт, а второй инкриминируют нападение на двух граждан Украины и публичные оскорбления. Обе женщины признали вину и находятся под надзором полиции с запретом контактировать с потерпевшими.