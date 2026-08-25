У Польщі побили трьох українців: що відомо про напад у Радомі

Поліція Польщі. Ілюстративне фото: Krytyka Polityczna

У польському Радомі восьмеро чоловіків жорстоко побили трьох 20-річних українців. Перед нападом один із поляків розпитував молодих людей про їхнє походження та хотів влаштувати їм "лекцію про Волинську трагедію". Унаслідок побиття українці отримали травми голови та обличчя.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Onet.

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Як стався напад поляків на українців

Інцидент стався 2 серпня між п'ятою та шостою ранку на вулиці Мальчевського в Радомі. Про напад стало відомо лише через кілька днів.

За даними ЗМІ, 34-річний мешканець Любліна Томаш Г. приїхав до Радома на весілля. Після святкування він почав блукати містом, де зустрів трьох 20-річних українців і завів із ними розмову про їхнє походження.

Чоловікам не сподобалася його поведінка. За їхніми словами, поляк хотів прочитати їм "лекцію про Волинську трагедію".

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Після цього п'яний Томаш Г. покликав на допомогу трьох або чотирьох незнайомців, які переходили вулицю, і сказав їм, що перед ними українці. Після цього чоловіки одразу долучилися до нападу.

Прокурор районної прокуратури Радома Цезарій Олтаржевський розповів, що чоловіки відреагували на слова Томаша Г. спонтанно, після чого почалося побиття.

"Вони дуже спонтанно відреагували на це, і почався напад", — розповів прокурор районної прокуратури Радома Цезарій Олтаржевський.

Згодом до побиття долучилися ще кілька чоловіків, тож загальна кількість нападників сягнула восьми. Троє українців отримали травми голови та обличчя, після чого їх оглянули судмедексперти.

Що відомо про організатора бійки

Після нападу Томаш Г. залишив місце події та замовив таксі. За словами прокурора, він поїхав так, ніби нічого не сталося.

"Замовив таксі та поїхав, ніби нічого не сталося", — розповів прокурор виданню Gazeta Wyborcza про поведінку Томаша Г. після нападу.

Поліції вдалося встановити особу чоловіка, якого вважають головним організатором бійки. Його доставили до прокуратури.

Томаш Г. визнав свою провину та розповів, що під час нападу перебував у стані алкогольного сп'яніння. Чоловіка взяли під поліцейський нагляд.

Томашу загрожує до п'яти років позбавлення волі. Водночас поліція продовжує пошук решти нападників та перевіряє записи міського відеоспостереження.

Зауважимо, що останнім часом випадки агресії проти українців у Польщі трапляються регулярно.

Новини.LIVE інформували, що 14 серпня 2026 року у польському Бидгощі дорослі напали на двох неповнолітніх українців через те, що діти розмовляли між собою українською мовою. 14-річна дівчина та її 12-річний брат отримали фізичні ушкодження, зокрема одному з дітей викрутили руку та пошкодили іграшковий дрон. Українське консульство надало родині допомогу, а польська поліція розшукує причетних до нападу.

Новини.LIVE також писали, що у Польщі двом жінкам висунули обвинувачення через напад на українців та образи на ґрунті національності. Одна із затриманих застосувала насильство до чоловіка, який знімав конфлікт, а другій інкримінують напад на двох громадян України та публічні образи. Обидві жінки визнали провину й перебувають під наглядом поліції із забороною контактувати з потерпілими.