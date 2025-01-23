Лекс Фридман собрался на интервью к Путину
Не успел приехать из Украины, как собрался в Россию. Американский блогер и подкастер Лекс Фридман заявил, что планирует поехать в Россию для того, чтобы взять интервью у диктатора Владимира Путина.
О своем решении он сообщил в интервью американскому стендап-комику Джо Рогану.
Фридман планирует посетить Москву и записать интервью с Путиным
Американский подкастер Лекс Фридман собирается вскоре поехать в Москву. Он хочет пообщаться с главой Кремля.
"Я брал интервью у Владимира Зеленского, и я поеду в Россию, чтобы взять интервью у Владимира Путина. Я принимаю сопутствующие риски, а моя цель — продвигать мир, отыграть свою незначительную роль", — заявил Фридман.
В начале января американец раскритиковал Зеленского за "грубые слова" о российском диктаторе Владимире Путине, озвученные в интервью'ю. Также Фридман твердо убежден, что глава Кремля любит свою страну.
Также во время разговора с Зеленским шоумен постоянно подчеркивал, что якобы имеет особую мечту. Он хочет, чтобы "президент Украины, президент США Дональд Трамп и Владимир Путин могли бы сесть за стол переговоров и договориться, как прекратить огонь и как найти путь к миру".
Напомним, что американский подкастер Лекс Фридман прокомментировал, как оценивает интервью с Владимиром Зеленским. Также мы отмечали, что Президент Украины во время разговора неоднократно прибегал к ругани.
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