Фридман планирует посетить Москву и записать интервью с Путиным

Лекс Фридман. Фото: скриншот

Не успел приехать из Украины, как собрался в Россию. Американский блогер и подкастер Лекс Фридман заявил, что планирует поехать в Россию для того, чтобы взять интервью у диктатора Владимира Путина.

О своем решении он сообщил в интервью американскому стендап-комику Джо Рогану.

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Американский подкастер Лекс Фридман собирается вскоре поехать в Москву. Он хочет пообщаться с главой Кремля.

"Я брал интервью у Владимира Зеленского, и я поеду в Россию, чтобы взять интервью у Владимира Путина. Я принимаю сопутствующие риски, а моя цель — продвигать мир, отыграть свою незначительную роль", — заявил Фридман.

В начале января американец раскритиковал Зеленского за "грубые слова" о российском диктаторе Владимире Путине, озвученные в интервью'ю. Также Фридман твердо убежден, что глава Кремля любит свою страну.

Также во время разговора с Зеленским шоумен постоянно подчеркивал, что якобы имеет особую мечту. Он хочет, чтобы "президент Украины, президент США Дональд Трамп и Владимир Путин могли бы сесть за стол переговоров и договориться, как прекратить огонь и как найти путь к миру".

Напомним, что американский подкастер Лекс Фридман прокомментировал, как оценивает интервью с Владимиром Зеленским. Также мы отмечали, что Президент Украины во время разговора неоднократно прибегал к ругани.