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Лекс Фрідман зібрався на інтерв'ю до Путіна

23 січня 2025 00:01
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Фрідман планує відвідати Москву і записати інтерв'ю з Путіним
Лекс Фрідман. Фото: скриншот
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Не встиг приїхати з України, як зібрався в Росію. Американський блогер і подкастер Лекс Фрідман заявив, що планує поїхати в Росію для того, щоб взяти інтерв'ю в диктатора Володимира Путіна.

Про своє рішення він повідомив в інтерв'ю американському стендап-коміку Джо Рогану.

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Американський подкастер Лекс Фрідма збирається незабаром поїхати до Москви. Він хоче поспілкуватися з очільником Кремля.

"Я брав інтерв'ю у Володимира Зеленського, і я поїду в Росію, щоб взяти інтерв'ю у Володимира Путіна. Я приймаю супутні ризики, а моя мета — просувати мир, відіграти свою незначну роль", — заявив Фрідман.

На початку січня американець розкритикував Зеленського за "грубі слова" про російського диктатора Володимира Путіна, озвучені в інтерв'ю. Також Фрідман твердо переконаний, що очільник Кремля любить свою країну.

Також під час розмови із Зеленським шоумен постійно наголошував, що нібито має особливу мрію. Він хоче, що "президент України, президент США Дональд Трамп та Володимир Путін могли б сісти за стіл перемовин і домовитися, як припинити вогонь і як знайти шлях до миру".

Нагадаємо, що американський подкастер Лекс Фрідман прокоментував, як оцінює інтерв'ю з Володимиром Зеленським. Також ми зазначали, що Президент України під час розмови неодноразово вдавався до лайки. 

Володимир Зеленський володимир путін інтерв'ю війна в Україні Лекс Фрідман

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