Трампа пригласили посетить Россию - что известно

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Дональд Трамп получил приглашение посетить Москву. Четкого ответа американского лидера пока нет.

Кроме того, в разговоре с журналистами Лавров отметил, что во время последних переговоров делегаций США и России на Аляске тема санкций не обсуждалась.

Ранее российский диктатор Владимир Путин предложил Трампу провести следующую встречу в Москве. Тогда президент США уклонился от прямого ответа.

Впоследствии Трамп признал, назвал эту идею "интересной", хотя предположил, что может получить критику за такой шаг.

Напомним, что после переговоров с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами Владимир Зеленский очертил условия, при которых возможен диалог с российскими оккупантами.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что переговоры в Белом доме между лидерами США и стран Европы дали ощутимый прогресс в мирном урегулировании. По его словам, удалось достичь и важных сдвигов в вопросе гарантий безопасности.