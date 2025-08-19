Трампа пригласили посетить Россию - что известно

Лавров заявил, что Трампа пригласили приехать в Россию
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Дональд Трамп получил приглашение посетить Москву. Четкого ответа американского лидера пока нет.
Об этом сообщают росСМИ.
Трампа пригласили посетить Россию
Кроме того, в разговоре с журналистами Лавров отметил, что во время последних переговоров делегаций США и России на Аляске тема санкций не обсуждалась.
Ранее российский диктатор Владимир Путин предложил Трампу провести следующую встречу в Москве. Тогда президент США уклонился от прямого ответа.
Впоследствии Трамп признал, назвал эту идею "интересной", хотя предположил, что может получить критику за такой шаг.
Напомним, что после переговоров с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами Владимир Зеленский очертил условия, при которых возможен диалог с российскими оккупантами.
Кроме того, премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что переговоры в Белом доме между лидерами США и стран Европы дали ощутимый прогресс в мирном урегулировании. По его словам, удалось достичь и важных сдвигов в вопросе гарантий безопасности.
Читайте Новини.LIVE!