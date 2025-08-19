Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Лавров заявив, що Трампа запросили приїхати в Росію

Лавров заявив, що Трампа запросили приїхати в Росію

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 15:58
Трампа запросили відвідати Росію - що відомо
Глава МЗС РФ Сергій Лавров. Фото: росЗМІ

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Дональд Трамп отримав запрошення відвідати Москву. Чіткої відповіді американського лідера поки нема.

Про це повідомляють росЗМІ.

Реклама
Читайте також:

Трампа запросили відвідати Росію

Крім того, у розмові з журналістами Лавров зазначив, що під час останніх переговорів делегацій США та Росії на Алясці тема санкцій не обговорювалася.

Раніше російський диктатор Володимир Путін запропонував Трампу провести наступну зустріч у Москві. Тоді президент США ухилився від прямої відповіді.

Згодом Трамп визнав, назвав цю ідею "цікавою", хоча припустив, що може отримати критику за такий крок.

Нагадаємо, що після переговорів із президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами Володимир Зеленський окреслив умови, за яких можливий діалог з російськими окупантами.

Крім того, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що переговори у Білому домі між лідерами США та країн Європи дали відчутний прогрес у мирному врегулюванні. За його словами, вдалося досягти й важливих зрушень у питанні безпекових гарантій.

США Дональд Трамп Сергій Лавров війна в Україні Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації