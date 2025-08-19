Трампа запросили відвідати Росію - що відомо

Глава МЗС РФ Сергій Лавров. Фото: росЗМІ

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Дональд Трамп отримав запрошення відвідати Москву. Чіткої відповіді американського лідера поки нема.

Про це повідомляють росЗМІ.

Трампа запросили відвідати Росію

Крім того, у розмові з журналістами Лавров зазначив, що під час останніх переговорів делегацій США та Росії на Алясці тема санкцій не обговорювалася.

Раніше російський диктатор Володимир Путін запропонував Трампу провести наступну зустріч у Москві. Тоді президент США ухилився від прямої відповіді.

Згодом Трамп визнав, назвав цю ідею "цікавою", хоча припустив, що може отримати критику за такий крок.

Нагадаємо, що після переговорів із президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами Володимир Зеленський окреслив умови, за яких можливий діалог з російськими окупантами.

Крім того, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що переговори у Білому домі між лідерами США та країн Європи дали відчутний прогрес у мирному врегулюванні. За його словами, вдалося досягти й важливих зрушень у питанні безпекових гарантій.