Лавров заявил о нелегитимности украинской власти

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: Yuri Kochetkov/Pool via REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал заявление о "нелегитимности" украинской власти. По его словам, для подписания мирного соглашения стране "необходимо" провести выборы.

Об этом сообщают росСМИ в пятницу, 23 мая.

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Лавров заявил, что перед заключением мирного соглашения между для Украины "лучшим решением" могло бы стать "проведение выборов".

"Будем смотреть, кто имеет легитимность из украинской власти. Нынешняя Конституция вроде бы позволяет говорить о главе Верховной Рады, но оптимальным вариантом было бы проведение выборов", — говорит глава МИД РФ.

Кроме того, он добавил, что российский диктатор Владимир Путин не считает украинского лидера Владимира Зеленского легитимным.

Напомним, в ISW проанализировали заявления российских чиновников относительно "нелегитимности" украинской власти.

Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что Папа Римский Лев XIV проявил готовность присоединиться к мирному процессу по Украине, однако в России высказались против.