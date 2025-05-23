Путін мріє про союз з Україною ще з 2001 року — пояснення РНБО

Російський президент Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Поширювана Росією риторика про "союзну державу" за участі України, Росії та Білорусі — це не новина, а стара ідея, яку Кремль намагається втілити вже понад два десятиліття. Путін давно розглядав можливість позбавити Україну незалежності.

Про це написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, лейтенант Андрій Коваленко.

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Путін мріє об'єднати Росію, Білорусь та Україну в один союз ще з 2001 року

За його словами, ще у 2001 році під час зустрічі Володимира Путіна з Олександром Лукашенком і Леонідом Кучмою у Вітебську президент РФ озвучив пропозицію об’єднати три країни в одну державу. Українська сторона одразу ж відмовилася навіть від розгляду такої ініціативи.

Після цього, з 2010 по 2014 рік, Росія вела агресивну кампанію реалізації цього плану не лише політичними методами, а й через спорт, маркетинг і культуру. Проте ці спроби провалилися, бо, як наголосив Коваленко, українці "не дали цього зробити".

Російські депутати пояснили, для чого СВО, і заперечили незалежність України

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Віктор Соболєв в інтерв'ю пропагандистському RTVI назвав створення "єдиної союзної держави" з Росії, України та Білорусі "повним вирішенням цілей СВО".

Соболєв також повторив типові російські пропагандистські міфи, прирівнявши українців до росіян, і вкотре заявив, що Київ, князь Володимир та інші постаті Київської Русі — це нібито частина "русского міра". На думку депутата, Росія має захищати "свій мир" і просувати його кордони.

Тим часом в Росії готуються до нових літніх штурмів, щоб створити буферну зону у двох областях України.

Крім того, в Росії призначили нового головнокомандувача сухопутних військ, який проводив низку операцій з величезними втратами серед російських солдатів.