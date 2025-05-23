Путин мечтает о союзе с Украиной еще с 2001 года — объяснение СНБО

Российский президент Владимир Путин. Фото: росСМИ

Распространяемая Россией риторика о "союзном государстве" с участием Украины, России и Беларуси — это не новость, а старая идея, которую Кремль пытается воплотить уже более двух десятилетий. Путин давно рассматривал возможность лишить Украину независимости.

Об этом написал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

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Путин мечтает объединить Россию, Беларусь и Украину в один союз еще с 2001 года

По его словам, еще в 2001 году во время встречи Владимира Путина с Александром Лукашенко и Леонидом Кучмой в Витебске президент РФ озвучил предложение объединить три страны в одно государство. Украинская сторона сразу же отказалась даже от рассмотрения такой инициативы.

После этого, с 2010 по 2014 год, Россия вела агрессивную кампанию реализации этого плана не только политическими методами, но и через спорт, маркетинг и культуру. Однако эти попытки провалились, потому что, как отметил Коваленко, украинцы "не дали этого сделать".

Российские депутаты объяснили, для чего СВО, и отрицали независимость Украины

Напомним, депутат Госдумы РФ Виктор Соболев в интервью пропагандистскому RTVI назвал создание "единого союзного государства" из России, Украины и Беларуси "полным решением целей СВО".

Соболев также повторил типичные российские пропагандистские мифы, приравняв украинцев к русским, и в очередной раз заявил, что Киев, князь Владимир и другие фигуры Киевской Руси — это якобы часть "русского мира". По мнению депутата, Россия должна защищать "свой мир" и продвигать его границы.

Тем временем в России готовятся к новым летним штурмам, чтобы создать буферную зону в двух областях Украины.

Кроме того, в России назначили нового главнокомандующего сухопутных войск, который проводил ряд операций с огромными потерями среди российских солдат.