Лавров заявив про нелегітимність української влади

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Фото: Yuri Kochetkov/Pool via REUTERS

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зробив заяву про "нелегітимність" української влади. За його словами, для підписання мирної угоди країні "необідно" провести вибори.

Про це повідомляють росЗМІ у пʼятницю, 23 травня.

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Лавров заявив, що перед укладенням мирної угоди для України "найкращим рішенням" могло б стати "проведення виборів".

"Будемо дивитися, хто має легітимність з української влади. Нинішня Конституція начебто дозволяє говорити про голову Верховної Ради, але оптимальним варіантом було б проведення виборів", — каже глава МЗС РФ.

Крім того, він додав, що російський диктатор Володимир Путін не вважає українського лідера Володимира Зеленського легітимним.

Нагадаємо, в ISW проаналізували заяви російських чиновників щодо "нелегітимності" української влади.

Раніше лідер США Дональд Трамп заявив, що Папа Римський Лев XIV виявив готовність долучитися до мирного процесу щодо України, однак у Росії висловилися проти.