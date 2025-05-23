Лавров заявив про нелегітимність української влади

Лавров назвав, що "потрібно" зробити Україні перед угодою
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зробив заяву про "нелегітимність" української влади. За його словами, для підписання мирної угоди країні "необідно" провести вибори.
Про це повідомляють росЗМІ у пʼятницю, 23 травня.
Мирна угода щодо завершення війни
Лавров заявив, що перед укладенням мирної угоди для України "найкращим рішенням" могло б стати "проведення виборів".
"Будемо дивитися, хто має легітимність з української влади. Нинішня Конституція начебто дозволяє говорити про голову Верховної Ради, але оптимальним варіантом було б проведення виборів", — каже глава МЗС РФ.
Крім того, він додав, що російський диктатор Володимир Путін не вважає українського лідера Володимира Зеленського легітимним.
Нагадаємо, в ISW проаналізували заяви російських чиновників щодо "нелегітимності" української влади.
Раніше лідер США Дональд Трамп заявив, що Папа Римський Лев XIV виявив готовність долучитися до мирного процесу щодо України, однак у Росії висловилися проти.
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