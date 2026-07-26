Лайма Вайкуле высказалась о возможном нападении РФ на страны Балтии

Латвийская певица Лайма Вайкуле. Фото: кадр из видео

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Латвийская певица Лайма Вайкуле прокомментировала возможность нападения РФ на страны Балтии. Она заявила, что надеется на здравый смысл, однако после событий 2022 года уже трудно быть уверенной в каких-либо прогнозах. Также артистка объяснила, по какому принципу отбирали участников фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026.

Об этом Лайма Вайкуле рассказала в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик во время фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026.

Лайма Вайкуле о возможном нападении России на страны Балтии

Во время беседы главный редактор Новини.LIVE Елена Халик спросила артистку, считает ли она возможным нападение России на страны Балтии.

В ответ Вайкуле призналась, что хочет верить в здравый смысл, хотя после начала полномасштабной войны России против Украины никаких уверенных прогнозов делать уже не берется.

"Думаю, хватит разума этого не делать. Ну, я так думаю. Но был 2022 год, поэтому уже никто ничего не знает", — сказала Лайма Вайкуле.

Также главный редактор Новини.LIVE Елена Халик обратила внимание на то, что в этом году со сцены фестиваля прозвучало много важных посланий, и поинтересовалась, сознательно ли организаторы подбирали именно таких артистов.

Лайма Вайкуле ответила, что участники фестиваля разделяют общие ценности, поэтому их позиция вполне естественна.

"Они такие. Они молодцы и думают так же, как и мы. Поэтому они здесь", —подчеркнула артистка.

Что известно о фестивале Laima Rendezvous Jūrmala

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala — международное музыкальное мероприятие, основательницей и хозяйкой которого является латвийская певица Лайма Вайкуле. Ежегодно он проходит в концертном зале "Дзинтари" в Юрмале и объединяет известных исполнителей из разных стран, которые выступают в сопровождении симфонического оркестра.

В 2026 году фестиваль пройдет с 24 по 26 июля. Организаторы называют его одним из самых ожидаемых музыкальных событий лета в Прибалтике, которое традиционно собирает артистов мирового уровня и популярных латвийских исполнителей.

Новини.LIVE сообщали, что Лайма Вайкуле выразила поддержку Украине и заявила, что восхищается стойкостью украинского народа. Также артистка назвала президента Украины Владимира Зеленского героем, подчеркнув, что уважает его за лидерство во время войны. Об этом Вайкуле сказала в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик во время фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026.

Новини.LIVE также писали, что в июле 2025 года латвийская певица Лайма Вайкуле публично поддержала Украину и призвала западных партнеров предоставить украинским защитникам необходимое оружие. По словам артистки, сейчас самое важное — как можно скорее положить конец войне.