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Главная Новости дня Квинта отреагировал на исполнение песни "Одна калина" россиянином

Квинта отреагировал на исполнение песни "Одна калина" россиянином

Ua ru
22 сентября 2026 07:59
Квинта возмутился исполнением песни "Одна калина" россиянином и скандальным блогером
Руслан Квинта. Фото: Руслан Квинта/Facebook

Российский певец Grey Wiese и украинский блогер Игорь Синяк, имеющий паспорт Российской Федерации, в женских нарядах исполнили песню "Одна калина". На эпатажный перформанс отреагировал Руслан Квинта, написавший музыку к этому произведению. Он назвал такое исполнение и контекст выступления осквернением песни.

Об этом со ссылкой на заявление композитора сообщает Новини.LIVE.

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Реакция Квинты на скандальное исполнение песни "Одна калина"

не давал согласия на исполнение этими лицами",  подчеркнул композитор.

По словам Квинты, такая подача песни нанесла ущерб его чести и достоинству, исказила замысел произведения.

"Это является нарушением права на неприкосновенность произведения и защиту моей творческой репутации. Защита чести, достоинства и репутации является моими неимущественными правами", — подытожил автор песни.

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скандал музыка блогеры песня композитор
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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