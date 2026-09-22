Квинта возмутился исполнением песни "Одна калина" россиянином и скандальным блогером

Руслан Квинта. Фото: Руслан Квинта/Facebook

Российский певец Grey Wiese и украинский блогер Игорь Синяк, имеющий паспорт Российской Федерации, в женских нарядах исполнили песню "Одна калина". На эпатажный перформанс отреагировал Руслан Квинта, написавший музыку к этому произведению. Он назвал такое исполнение и контекст выступления осквернением песни.

Об этом со ссылкой на заявление композитора сообщает Новини.LIVE.

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Реакция Квинты на скандальное исполнение песни "Одна калина"

"Я не давал согласия на исполнение этими лицами", — подчеркнул композитор.

По словам Квинты, такая подача песни нанесла ущерб его чести и достоинству, исказила замысел произведения.

"Это является нарушением права на неприкосновенность произведения и защиту моей творческой репутации. Защита чести, достоинства и репутации является моими неимущественными правами", — подытожил автор песни.

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