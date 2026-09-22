Квінта обурився через виконання пісні "Одна калина" росіянином і скандальним блогером

Руслан Квінта. Фото: Руслан Квінта/Facebook

Російський співак Grey Wiese та український блогер Ігор Синяк, який має паспорт Російської Федерації, у жіночих вбраннях виконали пісню "Одна калина". На епатажний перформанс відреагував Руслан Квінта, який написав музику до цього твору. Він назвав таке виконання і контекст виступу спаплюження пісні.

Про це з посиланням на заяву композитора повідомляє Новини.LIVE.

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Реакція Квінти на скандальне виконання пісні "Одна калина"

"Я не надавав згоди на виконання цими особами", — наголосив композитор.

За словами Квінти, така подача пісні, завдала шкоди його честі та гідності, спотворила задум твору.

"Це є порушенням права на недоторканність твору та захист моєї творчої репутації. Захист честі, гідності та репутації є моїми немайновими правами", — підсумував автор пісні.

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