Квасьневский: нельзя отдавать отношения Украины и Польши в руки радикалов

Бывший президент Польши Александр Квасьневский. Фото: Reuters

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

Бывший президент Польши Александр Квасьневский заявил, что нельзя отдавать отношения Украины и Польши в руки радикалов. Он подчеркнул, что нужно решать сегодняшние проблемы и думать о будущем.

Об этом Квасьневский сказал во время YES Dinner Discussion, организованной Фондом Виктора Пинчука в Гданьске, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

К чему призвал бывший президент Польши

Квасьневский отметил, что Украина и Польша должны помнить сложную историю, однако изменить ее уже невозможно.

"Наша ответственность — решать проблемы сегодняшнего дня и создавать лучшее будущее", — сказал бывший польский лидер.

Он считает, что исторические вопросы нужно обсуждать ради взаимопонимания, примирения и сотрудничества, а не для усиления вражды и ненависти.

Самой большой ошибкой Квасьневский назвал передачу польско-украинских отношений в руки радикалов с обеих сторон.

"Это путь к повторению всех ошибок прошлого", — предупредил экс-президент Польши.

Подводя итог, он призвал демократические и проевропейские силы двух государств беречь отношения между Украиной и Польшей.

Как сообщали Новини.LIVE, 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла. Такое решение было принято после того, как Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ название "Героев УПА".

После этого Зеленский вернул орден через "Новую почту", и уже 23 июня стало известно, что Польша получила эту награду.