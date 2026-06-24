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Бывший президент Польши оценил перспективы прекращения огня в Украине

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Дата публикации 24 июня 2026 23:55
Что сказал Александр Квасьневский о прекращении огня в Украине
Александр Квасьневский. Фото: Aleksander Kwaśniewski/Facebook

В ближайшие месяцы между Украиной и Россией может быть заключено перемирие. Однако это не будет означать достижение справедливого мира.

Об этом заявил бывший президент Польши Александр Квасьневский во время YES Dinner Discussion в Гданьске, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Экс-президент Польши предупредил о возможном использовании этой паузы Россией

По его словам, украинские удары изменили восприятие войны в России — в частности, жители Москвы и Санкт-Петербурга начали осознавать, что боевые действия представляют реальную угрозу и для них.

Квасьневский предположил, что в ближайшие месяцы стороны могут приблизиться к определенному режиму прекращения огня. В то же время он подчеркнул, что о настоящем мире с нынешним российским руководством пока речь не идет.

Он подчеркнул, что возможную паузу в боевых действиях Россия может использовать для перегруппировки сил, наращивания производства вооружений и подготовки новых военных ресурсов.

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"Сейчас мы видим не тишину перед бурей, а бурю перед тишиной", — отметил экс-президент Польши.

Призыв к подготовке

Александр Квасьневский призвал Украину и ее партнеров уже сейчас готовить программы поддержки, инвестиций и восстановления.

По его мнению, в случае достижения прекращения огня будет критически важно не потерять время, ведь дальнейшие шаги нужно планировать заранее, а не постфактум.

"Если прекращение огня наступит, мы не сможем сказать: „Хорошо, теперь начнем готовиться“. Будет уже слишком поздно", — подчеркнул экс-президент Польши.

Новини.LIVE сообщали, что в Польше началась подготовка к конференции по восстановлению Украины, запланированной на 25–26 июня в Гданьске. Мероприятие пройдет на фоне политической напряженности в отношениях между Киевом и Варшавой.

Новини.LIVE сообщали, что, по словам экономиста Олега Пендзина, нынешнее обострение в отношениях между Украиной и Польшей является временным фактором, связанным с внутренней политической борьбой в преддверии выборов в Польше. В то же время он отмечает, что украинская логистика уже несет убытки из-за двухмесячной блокировки грузовиков "Укрпочты" на границе.

Польша война в Украине прекращение огня
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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