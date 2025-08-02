Кузнецова хотят исключить из партии "Слуга народа"

Народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Кузнецов, которого уличили в коррупции. Фото: Кузнецов/Facebook

Народного депутата Алексея Кузнецова сняли с руководства луганской ячейки "Слуги народа" из-за участия в коррупционной схеме на закупке дронов и средств РЭБ. Кроме того, депутата намерены исключить из фракции.

Об этом говорится в заявлении фракции "Слуга народа" в субботу, 2 августа.

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"В связи с уголовным производством в отношении народного депутата Алексея Кузнецова политическая партия "Слуга народа" приняла решение отстранить его от руководства областной организацией партии", — говорится в заявлении фракции.

В "Слуге народа" отметили, что дисциплинарная комиссия уже рассматривает вопрос об исключении Кузнецова из партии.

А также добавили, что ожидают честного и объективного рассмотрения дела в суде.

"Для партии принципиальным является то, что ответственность за коррупционные действия должны нести все, независимо от должности, статуса или политической силы", — отметили во фракции.

Кроме того, в "Слуге народа" отметили, что партия поддерживает работу НАБУ и САП в борьбе с коррупцией. И считает, что антикоррупционные органы должны действовать независимо, решительно и профессионально.

"Государство имеет все необходимые механизмы для эффективного противодействия коррупции. Только совместными усилиями всех ветвей власти возможно преодоление коррупции в нашей стране. "Слуга Народа" остается последовательной в своем стремлении к прозрачной, справедливой государственной политике и нетерпимости к коррупции в любых ее проявлениях", — резюмировали во фракции.

Скриншот сообщения фракции "Слуга народа"/Telegram

Напомним, что работники НАБУ и САП разоблачили должностных лиц, которые являются участниками схемы по хищению средств на закупке дронов и РЭБ для ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский подытожил сегодняшние разоблачения должностных лиц, причастных к коррупционной схеме на закупке дронов и средств РЭБ.