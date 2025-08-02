Кузнєцова хочуть виключити з партії "Слуга народу"

Кузнєцова зняли з луганського осередку "Слуги народу"
Народного депутата Олексія Кузнєцова зняли з керівництва луганського осередку "Слуги народу" через участь у корупційній схемі на закупівлі дронів та засобів РЕБ. Крім того, депутата мають намір виключити з фракції.
Про це йдеться у заяві фракції "Слуга народу" у суботу, 2 серпня.
Кузнєцова планують виключити з партії "Слуга народу"
"У зв’язку з кримінальним провадженням стосовно народного депутата Олексія Кузнєцова політична партія "Слуга Народу" ухвалила рішення відсторонити його від керівництва обласною організацією партії", — йдеться у заяві фракції.
У "Слузі народу" зазначили, що дисциплінарна комісія вже розглядає питання про виключення Кузнєцова з партії.
А також додали, що очікують на чесний та об’єктивний розгляд справи у суді.
"Для партії принциповим є те, що відповідальність за корупційні дії мають нести всі, незалежно від посади, статусу чи політичної сили", — наголосили у фракції.
Крім того, у "Слузі народу" зауважили, що партія підтримує роботу НАБУ та САП у боротьбі з корупцією. І вважає, що антикорупційні органи повинні діяти незалежно, рішуче й професійно.
"Держава має всі необхідні механізми для ефективної протидії корупції. Лише спільними зусиллями всіх гілок влади можливе подолання корупції в нашій країні. "Слуга Народу" залишається послідовною у своєму прагненні до прозорої, справедливої державної політики та нетерпимості до корупції в будь-яких її проявах", — резюмували у фракції.
Нагадаємо, що працівники НАБУ та САП викрили посадовців, які є учасниками схеми з розкрадання коштів на закупівлі дронів та РЕБ для ЗСУ.
Президент України Володимир Зеленський підсумував сьогоднішні викриття посадовців, що причетні до корупційної схеми на закупівлі дронів та засобів РЕБ.
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