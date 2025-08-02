Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Кузнєцова зняли з луганського осередку "Слуги народу"

Кузнєцова зняли з луганського осередку "Слуги народу"

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 21:40
Кузнєцова хочуть виключити з партії "Слуга народу"
Народний депутат від партії "Слуга народу" Олексій Кузнєцов, якого викрили на корупції. Фото: Кузнєцов/Facebook

Народного депутата Олексія Кузнєцова зняли з керівництва луганського осередку "Слуги народу" через участь у корупційній схемі на закупівлі дронів та засобів РЕБ.  Крім того, депутата мають намір виключити з фракції.

Про це йдеться у заяві фракції "Слуга народу" у суботу, 2 серпня.

Реклама
Читайте також:

Кузнєцова планують виключити з партії "Слуга народу"

"У зв’язку з кримінальним провадженням стосовно народного депутата Олексія Кузнєцова політична партія "Слуга Народу" ухвалила рішення відсторонити його від керівництва обласною організацією партії", — йдеться у заяві фракції.

У "Слузі народу" зазначили, що дисциплінарна комісія вже розглядає питання про виключення Кузнєцова з партії. 

А також додали, що очікують на чесний та об’єктивний розгляд справи у суді.

"Для партії принциповим є те, що відповідальність за корупційні дії мають нести всі, незалежно від посади, статусу чи політичної сили", — наголосили у фракції.

Крім того, у "Слузі народу" зауважили, що партія підтримує роботу НАБУ та САП у боротьбі з корупцією. І вважає, що антикорупційні органи повинні діяти незалежно, рішуче й професійно.

"Держава має всі необхідні механізми для ефективної протидії корупції. Лише спільними зусиллями всіх гілок влади можливе подолання корупції в нашій країні. "Слуга Народу" залишається послідовною у своєму прагненні до прозорої, справедливої державної політики та нетерпимості до корупції в будь-яких її проявах", — резюмували у фракції.

Слуга народу
Скриншот повідомлення фракції "Слуга народу"/Telegram

Нагадаємо, що працівники НАБУ та САП викрили посадовців, які є учасниками схеми з розкрадання коштів на закупівлі дронів та РЕБ для ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський підсумував сьогоднішні викриття посадовців, що причетні до корупційної схеми на закупівлі дронів та засобів РЕБ.

НАБУ корупція хабар САП Слуга народу
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації