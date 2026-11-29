Финансовый аналитик Алексей Кущ. Фото: кадр из эфира

Возобновление диалога между Украиной и Венгрией состоялось на условиях, выдвинутых венгерской стороной. В частности, Будапешт добился уступок в вопросах образования, национальной символики и культурных прав венгерского меньшинства в Украине.

Такую оценку озвучил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі".

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На каких условиях произошла перезагрузка отношений

По словам эксперта, нынешние договоренности стали результатом дипломатического давления, которое Венгрия оказывала на Украину в течение последних пяти лет на различных европейских площадках.

"Мадьяр собрал все трофеи венгерской дипломатии за последние пять лет. То есть он собрал результаты того давления, которое Венгрия оказывала на Украину на всех европейских площадках. И фактически сейчас мы приняли все требования Венгрии", — заявил экономист.

В то же время Кущ напомнил, что при премьерстве Виктора Орбана Будапешт, несмотря на острую риторику в отношениях с Киевом, поддерживал санкционные решения Евросоюза против России и участвовал в программах помощи Украине.

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По мнению аналитика, изменение политической линии Венгрии не свидетельствует о том, что условия сотрудничества с Украиной стали принципиально иными.

Как сообщали Новини.LIVE, экономист Алексей Кущ обращал внимание на ухудшение финансовой ситуации в странах Европейского Союза. По его оценке, рост государственных долгов, бюджетных дефицитов и стоимости жизни усиливает недовольство граждан и ослабляет традиционные политические силы.

Ранее Алексей Кущ предупреждал о риске сокращения возможностей Евросоюза поддерживать Украину после 2027 года. По его оценке, действующие механизмы финансирования постепенно исчерпаются, а заложенных в бюджет ЕС на 2028–2034 годы 88 млрд евро может не хватить для обеспечения потребностей Украины во время войны.