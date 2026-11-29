Фінансовий аналітик Олексій Кущ. Фото: кадр з ефіру

Перезапуск діалогу між Україною та Угорщиною відбувся на умовах, які висувала угорська сторона. Зокрема, Будапешт домігся поступок у питаннях освіти, національної символіки та культурних прав угорської меншини в Україні.

Таку оцінку озвучив фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

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На яких умовах відбулося перезавантаження відносин

За словами експерта, нинішні домовленості стали результатом дипломатичного тиску, який Угорщина здійснювала на Україну протягом останніх п’яти років на різних європейських майданчиках.

"Мадяр зібрав усі трофеї угорської дипломатії за останні п'ять років. Тобто він зібрав результати того тиску, який Угорщина робила на всіх європейських майданчиках на Україну. І фактично зараз ми прийняли всі вимоги Угорщини", — заявив економіст.

Водночас Кущ нагадав, що за прем’єрства Віктора Орбана Будапешт, попри гостру риторику у відносинах із Києвом, підтримував санкційні рішення Євросоюзу проти Росії та долучався до програм допомоги Україні.

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На думку аналітика, зміна політичної лінії Угорщини не свідчить про те, що умови співпраці з Україною стали принципово іншими.

Як повідомляли Новини.LIVE, економіст Олексій Кущ звертав увагу на погіршення фінансової ситуації в країнах Європейського Союзу. За його оцінкою, зростання державних боргів, бюджетних дефіцитів і вартості життя посилює невдоволення громадян та послаблює традиційні політичні сили.

Раніше Олексій Кущ попереджав про ризик скорочення можливостей Євросоюзу підтримувати Україну після 2027 року. За його оцінкою, чинні механізми фінансування поступово вичерпуватимуться, а закладених у бюджет ЄС на 2028–2034 роки 88 млрд євро може не вистачити для забезпечення потреб України під час війни.