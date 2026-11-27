Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Після 2027 року Європейський Союз може зіткнутися із серйозними труднощами у фінансуванні України через поступове вичерпання наявних механізмів підтримки. Передбачених на 2028–2034 роки 88 мільярдів євро може бути недостатньо для покриття потреб держави в умовах війни.

Про це повідомили Новини.LIVE з посиланням на заяву фінансового аналітика та економіста Олексія Куща в ефірі програми "Світ на зламі".

Реклама

ЄС може забракнути коштів для України

За словами економіста, заплановані 88 мільярдів євро на семирічний період становитимуть у середньому лише 12–13 мільярдів євро щороку.

Кущ вважає, що такого фінансування буде недостатньо для забезпечення потреб України, якщо повномасштабна війна триватиме.

"В умовах війни це ні про що. Це на один місяць війни сума, яку треба буде витратити", — наголосив аналітик.

Читайте також:

Кущ також зазначив, що Європа фактично використала наявний ліміт фінансової підтримки України, пов'язаний із замороженими російськими активами.

За оцінкою Куща, протягом п'яти років повномасштабної війни ЄС спрямував Україні близько 220 мільярдів євро. Приблизно таку саму суму становлять заблоковані російські активи в європейському депозитарії Euroclear.

Як Євросоюз фінансуватиме Україну надалі

Економіст розповів, що Європа готова надати ще близько 40 мільярдів євро у вигляді гарантій за кредитом.

Однак ці кошти Україна повинна буде повернути. Якщо держава не зможе погасити заборгованість, відповідальність за виконання зобов'язань перейде до гаранта — Європейського Союзу.

За словами Куща, після 2028 року подальшу підтримку України доведеться фінансувати безпосередньо з видаткових статей бюджету ЄС. Таким чином, Євросоюзу необхідно буде шукати додаткові джерела фінансування, щоб забезпечити довгострокову допомогу Україні.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш виступив проти фінансування України з бюджету Європейського Союзу. Він вважає, що кошти на підтримку Києва мають надходити з інших джерел.

Також Новини.LIVE писали, що прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив про отримання 450 млн доларів від Світового банку. Половину цієї суми спрямують на підтримку малого та середнього бізнесу в межах програми RISE.