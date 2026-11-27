Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: Reuters

После 2027 года Европейский Союз может столкнуться с серьезными трудностями в финансировании Украины из-за постепенного исчерпания существующих механизмов поддержки. Предусмотренных на 2028–2034 годы 88 миллиардов евро может оказаться недостаточно для покрытия потребностей государства в условиях войны.

Об этом сообщили Новини.LIVE со ссылкой на заявление финансового аналитика и экономиста Алексея Куща в эфире программы "Світ на зламі".

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ЕС может не хватить средств для Украины

По словам экономиста, запланированные 88 миллиардов евро на семилетний период составят в среднем всего 12–13 миллиардов евро ежегодно.

Кущ считает, что такого финансирования будет недостаточно для обеспечения потребностей Украины, если полномасштабная война продолжится.

"В условиях войны это ни о чем. Это сумма, которую нужно будет потратить за один месяц войны", — подчеркнул аналитик.

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Кущ также отметил, что Европа фактически исчерпала существующий лимит финансовой поддержки Украины, связанный с замороженными российскими активами.

По оценке Куща, за пять лет полномасштабной войны ЕС направил Украине около 220 миллиардов евро. Примерно такую же сумму составляют заблокированные российские активы в европейском депозитарии Euroclear.

Как Евросоюз будет финансировать Украину в дальнейшем

Экономист рассказал, что Европа готова предоставить еще около 40 миллиардов евро в виде гарантий по кредиту.

Однако эти средства Украина должна будет вернуть. Если государство не сможет погасить задолженность, ответственность за выполнение обязательств перейдет к гаранту — Европейскому Союзу.

По словам Куща, после 2028 года дальнейшую поддержку Украины придется финансировать непосредственно из расходных статей бюджета ЕС. Таким образом, Евросоюзу необходимо будет искать дополнительные источники финансирования, чтобы обеспечить долгосрочную помощь Украине.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил против финансирования Украины из бюджета Европейского Союза. Он считает, что средства на поддержку Киева должны поступать из других источников.

Также Новини.LIVE писали, что премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил о получении 450 млн долларов от Всемирного банка. Половину этой суммы направят на поддержку малого и среднего бизнеса в рамках программы RISE.