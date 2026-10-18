Финансовый аналитик Алексей Кущ. Фото: кадр из эфира

Финансовый аналитик Алексей Кущ считает, что в Украине до сих пор не началось полноценное общественное обсуждение сложных тем, в частности, вопроса о возможном нейтральном статусе в отношении НАТО, который поднимается в контексте переговоров о прекращении войны. По его словам, если бы была выработана внутренняя позиция, то мы могли бы сами выдвигать необходимые условия для компромиссов.

Об этом эксперт заявил в эфире программы «Світ на зламі", передает Новини.LIVE.

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Кущ объяснил, почему Украина рискует получить условия мира извне

По словам эксперта, когда важные политические вопросы остаются вне общественного обсуждения, инициатива переходит к внешним сторонам, которые могут выдвигать более жесткие требования.

"Гораздо проще самим сформулировать набор этих компромиссов, потому что тогда мы сможем подобрать, скажем так, более приемлемые для себя формы. Но у нас уже так сложилось, что наша внутренняя позиция заключается в отвержении любых компромиссов", — отметил аналитик.

Кущ также считает, что формирование внутренней позиции требует открытого диалога с обществом и политических консультаций. Речь идет не о немедленном принятии решений, а о том, чтобы вынести сложные вопросы в публичное пространство и дать гражданам возможность обсудить возможные последствия различных сценариев.

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"Для того чтобы прийти к принятию соответствующего решения, необходимо запустить внутренний общественный дискурс. Эти вещи нужно обсудить с обществом, это должны быть политические консультации, эта тема должна быть вынесена на общественное обсуждение", — подчеркнул Кущ.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Алексей Кущ прогнозировал, что по итогам 2026 года экономика Украины может не продемонстрировать роста, а инфляция превысит 10%. Эксперт подчеркивал, что после признания экономических рисков правительственным чиновникам необходимо перейти к практическим решениям для работы с существующими проблемами.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Кущ пояснил, что дефицит государственного бюджета Украины в размере около 27 млрд долларов не означает полного отсутствия средств на финансирование обороны. По его словам, в ближайшие один-два квартала ресурсов должно хватить для выполнения основных бюджетных обязательств, в частности выплат зарплат и пенсий, тогда как трудности могут возникать с отдельными капитальными расходами. Эксперт также связал нехватку средств с изменением подхода западных партнеров к бюджетной поддержке Украины.