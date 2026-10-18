Фінансовий аналітик Олексій Кущ. Фото: кадр з ефіру

Фінансовий аналітик Олексій Кущ вважає, що в Україні досі не розпочали повноцінного суспільного обговорення складних тем, зокрема про можливий нейтральний статус щодо НАТО, що лунає в контексті переговорів про завершення війни. За його словами, якби була вироблена внутрішня позиція, то ми могли б самі висувати потрібні умови для компромісів.

Про це експерт сказав в ефірі програми "Світ на зламі", передає Новини.LIVE.

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Кущ пояснив, чому Україна ризикує отримати умови миру ззовні

За словами експерта, коли важливі політичні питання залишаються поза суспільним обговоренням, ініціатива переходить до зовнішніх сторін, які можуть висувати жорсткіші вимоги.

"Набагато простіше сформулювати самим набір цих компромісів, тому що ми тоді зможемо підібрати, скажімо так, більш прийнятні для себе форми. Але у нас вже так сталося, що наша внутрішня позиція полягає в відкиданні будь-яких компромісів", — зазначив аналітик.

Кущ також вважає, що формування внутрішньої позиції потребує відкритої розмови із суспільством і політичних консультацій. Йдеться не про негайне ухвалення рішень, а про те, щоб винести складні питання в публічний простір і дати громадянам можливість обговорити можливі наслідки різних сценаріїв.

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"Для того, щоб прийти до прийняття відповідного рішення, для цього необхідно запустити внутрішній суспільний дискурс. Це треба проговорити ці речі з суспільством, це мають бути політичні консультації, це має бути тема вкинута в суспільство", — наголосив Кущ.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Олексій Кущ прогнозував, що за підсумками 2026 року економіка України може не продемонструвати зростання, а інфляція перевищить 10%. Експерт наголошував, що після визнання економічних ризиків урядовцям необхідно перейти до практичних рішень для роботи з наявними проблемами.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Кущ пояснив, що дефіцит державного бюджету України обсягом близько 27 млрд доларів не означає повної відсутності коштів на фінансування оборони. За його словами, у найближчі квартал-два ресурсів має вистачити для виконання основних бюджетних зобов’язань, зокрема виплат зарплат і пенсій, тоді як труднощі можуть виникати з окремими капітальними видатками. Експерт також пов’язав нестачу коштів зі зміною підходу західних партнерів до бюджетної підтримки України.