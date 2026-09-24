Кущ заявил, что мобилизация в Украине затронула мужчин в возрасте от 40 до 50 лет

Алексей Кущ. Фото: скриншот

Финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что основной удар мобилизации в Украине пришелся на мужчин в возрасте от 40 до 50 лет. Причиной этому стал демографический кризис, и государство не мобилизует молодых парней, поскольку происходит массовый отъезд за границу.

Об этом эксперт рассказал в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі".

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Что сказал финансовый аналитик о мобилизации и демографии

Алексей Кущ отметил, что наиболее многочисленная группа населения в Украине — это люди, родившиеся с 1970-х по конец 1980-х годов. То есть мужчины, которым сейчас от 40 до 50 лет, и поэтому основной акцент мобилизации был сделан именно на них.

В то же время государство не мобилизует 20-летнюю молодежь, и это не только из-за законодательных ограничений, но и из-за массового отъезда ребят за границу. По словам эксперта, это очень малочисленная группа населения, и этот факт можно увидеть в школах.

"Если сейчас посмотреть на выпускные классы, то девушки танцуют выпускной танец друг с другом", — сказал Кущ.

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Помимо нехватки молодежи, государство ежегодно теряет 800 тысяч граждан из-за превышения смертности над рождаемостью и непрерывной миграции. Эксперт подчеркивает, что такой стремительный демографический обвал ставит под угрозу способность страны вести длительные боевые действия.

"Из чего складывается цифра 800 тысяч? 500 тысяч — это ежегодная миграция в постоянном режиме, а 300 тысяч — это превышение смертности над рождаемостью. То есть минус 800 тысяч населения… каждый год. Четыре года войны — это уже минус 3 млн населения. Это до той первой миграции, которая была в начале войны, когда миллионы уезжали. Поэтому, о чем идет речь? Кто будет вести войну через 5 лет?", — подчеркнул финансовый аналитик.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно директор Института демографии и исследований качества жизни Элла Либанова заявила, что Украину в будущем ждет депопуляция, и это произойдет при любом сценарии развития событий. Она считает, что сокращение населения можно компенсировать качеством человеческого капитала.

Также мы писали, что, по мнению Либановой, чем дольше будет продолжаться война, тем меньше украинцев вернутся домой. Причиной тому является длительное пребывание и адаптация в других странах.