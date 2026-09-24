Кущ заявив, що мобілізація в Україні припала на чоловіків від 40 до 50 років

Олексій Кущ. Фото: скриншот

Фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що головний удар мобілізації в Україні припав на чоловіків від 40 до 50 років. Причиною цьому стала демографічна криза і держава не мобілізує молодих хлопців, оскільки відбувається масовий виїзд за кордон.

Про це експерт сказав в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

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Що сказав фінансовий аналітик про мобілізацію та демографією

Олексій Кущ зазначив, що найбільш чисельна група населення в Україні — це люди народжені з 1970-х по кінець 1980-х років. Тобто чоловіки, яким зараз від 40 до 50 років, і тому основний акцент мобілізації був зроблений саме на них.

Водночас держава не мобілізує 20-річну молодь і це не лише через законодавчі обмеження, а й через масовий виїзд хлопців за кордон. За словами експерта, це дуже малочисельна група населення і цей факт можна побачити у школах.

"Якщо зараз подивитись випускні класи, то дівчата танцюють цей випускний танець одна з одною", — сказав Кущ.

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Окрім нестачі молоді, держава щороку втрачає 800 тисяч громадян через перевищення смертності над народжуваністю та безперервну міграцію. Експерт наголошує, що такий стрімкий демографічний обвал ставить під загрозу здатність країни вести тривалі бойові дії.

"З чого складається цифра 800 тисяч? 500 тисяч — це щорічна міграція в постійному режимі, і 300 тисяч — це перевищення смертності над народжуваністю. Тобто, мінус 800 тисяч населення... щороку. Чотири років війни — це вже мінус 3 млн населения. Це до тієї першої міграції, яка була на початку війни, коли мільйони виїжджали. Тому, про що йде мова? Хто буде вести війну через 5 років?", — наголосив фінансовий аналітик.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно директорка Інституту демографії та досліджень якості життя Елла Лібанова заявила, що Україну в майбутньому чекає депопуляція і це станеться за будь-якого сценарію розвитку подій. Вона вважає, компенсувати скорочення населення можна якістю людського капіталу.

Також ми писали, що на думку Лібанової, чим довше буде продовжуватися війна, тим менше українців повернуться додому. Причиною тому довгий час і адаптація в інших країнах.