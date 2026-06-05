Кущ: люди покупают в кредит айфон, но жалеют деньги на обучение

Студенты с флагами Украины. Фото: УНИАН

Финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что украинцы часто выбирают потребительские кредиты на покупку дорогих гаджетов, однако значительно реже рассматривают займы как инструмент для собственного развития. По словам эксперта, недавняя акция одного из украинских банков показала, насколько востребованной остается рассрочка на технику премиального сегмента. Речь идет о программе, в рамках которой устройства Apple можно было приобрести с выплатой стоимости в течение 20 месяцев.

Такое мнение он высказал в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі".

Экономист напомнил, что за три дня действия акции украинцы оформили около 47 тысяч заказов на общую сумму 1,5 млрд гривен. По его словам, спрос оказался настолько высоким, что часть товаров закончилась на складах еще до завершения предложения. Алексей Кущ отметил, что многие покупатели готовы брать на себя долгосрочные обязательства ради приобретения нового смартфона, рассчитывая выплачивать его стоимость почти два года.

Почему экономист считает это проблемой

По мнению Куща, такая тенденция свидетельствует о спорных финансовых приоритетах части общества. Он обратил внимание на то, что кредиты редко используются для оплаты курсов иностранных языков, программирования или повышения квалификации, которые потенциально могут увеличить доходы человека в будущем. Вместо этого заемные средства чаще направляются на покупку техники и других потребительских товаров.

Эксперт подчеркнул, что инвестиции в знания и профессиональные навыки способны оказывать долгосрочное влияние на качество жизни. При этом, по его наблюдениям, спрос на образовательные программы в кредит остается значительно ниже, чем на приобретение новых гаджетов. Именно поэтому, считает Кущ, вопрос финансовой грамотности и планирования расходов остается актуальным для украинского общества.

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