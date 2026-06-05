Кущ: люди купують у кредит айфон, але шкодують гроші на навчання

Студенти з прапорами України. Фото: УНІАН

Фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що українці часто обирають споживчі кредити на купівлю дорогих гаджетів, проте значно рідше розглядають позики як інструмент для власного розвитку. За словами експерта, нещодавня акція одного з українських банків показала, наскільки затребуваною залишається розстрочка на техніку преміального сегмента. Йдеться про програму, в рамках якої пристрої Apple можна було придбати з виплатою вартості протягом 20 місяців.

Таку думку він висловив в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

Економіст нагадав, що за три дні дії акції українці оформили близько 47 тисяч замовлень на загальну суму 1,5 млрд гривень. За його словами, попит виявився настільки високим, що частина товарів закінчилася на складах ще до завершення пропозиції. Олексій Кущ зазначив, що багато покупців готові брати на себе довгострокові зобов'язання заради придбання нового смартфона, розраховуючи виплачувати його вартість майже два роки.

Чому економіст вважає це проблемою

На думку Куща, така тенденція свідчить про спірні фінансові пріоритети частини суспільства. Він звернув увагу на те, що кредити рідко використовуються для оплати курсів іноземних мов, програмування або підвищення кваліфікації, які потенційно можуть збільшити доходи людини в майбутньому. Натомість позикові кошти частіше спрямовують на купівлю техніки та інших споживчих товарів.

Експерт наголосив, що інвестиції в знання та професійні навички здатні чинити довгостроковий вплив на якість життя. При цьому, за його спостереженнями, попит на освітні програми в кредит залишається значно нижчим, ніж на придбання нових гаджетів. Саме тому, вважає Кущ, питання фінансової грамотності та планування витрат залишається актуальним для українського суспільства.

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