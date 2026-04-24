Главная Новости дня Кущ: Городской транспорт во время войны должен стать бесплатным

Кущ: Городской транспорт во время войны должен стать бесплатным

Дата публикации 24 апреля 2026 13:07
Общественный транспорт в городе. Фото: Новини.LIVE

Во время войны проезд в общественном транспорте должен стать бесплатным. Люди не должны быть зависимыми от количества денег для перемещения по городу в такие времена.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом эксклюзивно в эфире "Світ на зламі" заявил финансовый аналитик Алексей Кущ.

Бесплатный проезд в общественном транспорте во время войны

Кущ подчеркнул, что главная цель любой муниципальной логистики — это создание комфортной среды для жизни, а не генерация прямой прибыли.

По его словам, экономика города зарабатывает на инвестициях, развитии бизнеса и туристических потоках. Зато устаревшие маршрутки, которые курсируют по улицам вместо современных автобусов, только пугают потенциальных инвесторов и разрушают имидж столицы.

"Во время войны перемещение человека по городу не должно зависеть от наличия денег в его кармане", — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что во время воздушных тревог станции свободно пропускают тысячи людей в укрытие. Контролировать и заставлять эту толпу платить за проезд после отбоя — невозможная задача. По мнению Алексея Куща, единственным логичным шагом является отмена оплаты на период боевых действий.

Как писали Новини.LIVE, 18 апреля россияне атаковали рейсовый автобус в Днепропетровской области. В результате удара пострадали четыре человека, среди них ребенок.

А 7 апреля армия РФ ударила по городскому автобусу в самом центре Никополя. В результате российского обстрела погибли три человека, еще 12 получили ранения.

тарифы война в Украине общественный транспорт
Карина Приходько
