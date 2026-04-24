Кущ: Городской транспорт во время войны должен стать бесплатным

Во время войны проезд в общественном транспорте должен стать бесплатным. Люди не должны быть зависимыми от количества денег для перемещения по городу в такие времена.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом эксклюзивно в эфире "Світ на зламі" заявил финансовый аналитик Алексей Кущ.

Бесплатный проезд в общественном транспорте во время войны

Кущ подчеркнул, что главная цель любой муниципальной логистики — это создание комфортной среды для жизни, а не генерация прямой прибыли.

По его словам, экономика города зарабатывает на инвестициях, развитии бизнеса и туристических потоках. Зато устаревшие маршрутки, которые курсируют по улицам вместо современных автобусов, только пугают потенциальных инвесторов и разрушают имидж столицы.

"Во время войны перемещение человека по городу не должно зависеть от наличия денег в его кармане", — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что во время воздушных тревог станции свободно пропускают тысячи людей в укрытие. Контролировать и заставлять эту толпу платить за проезд после отбоя — невозможная задача. По мнению Алексея Куща, единственным логичным шагом является отмена оплаты на период боевых действий.

