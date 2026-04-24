Кущ: Міський транспорт під час війни має стати безоплатним

Громадський транспорт в місті. Фото: Новини.LIVE

Під час війни проїзд у громадському транпспорті має стати безоплатним. Люди не мають бути залежними від кількості грошей для переміщення містом в такі часи.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це ексклюзивно в ефірі "Світ на зламі" заявив фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Безкоштовний проїзд у громадському транспорті під час війни

Кущ наголосив, що головна мета будь-якої муніципальної логістики — це створення комфортного середовища для життя, а не генерація прямого прибутку.

За його словами, економіка міста заробляє на інвестиціях, розвитку бізнесу та туристичних потоках. Натомість застарілі маршрутки, які курсують вулицями замість сучасних автобусів, лише жахають потенційних інвесторів та руйнують імідж столиці.

"Під час війни переміщення людини містом не має залежати від наявності грошей у її кишені", — підкреслив експерт.

Він також зазначив, що під час повітряних тривог станції вільно пропускають тисячі людей в укриття. Контролювати та змушувати цей натовп платити за проїзд після відбою — неможливе завдання. На думку Олексія Куща, єдиним логічним кроком є скасування оплати на період бойових дій.

Як писали Новини.LIVE, 18 квітня росіяни атакували рейсовий автобус на Дніпропетровщині. Внаслідок удару постраждали четверо людей, серед них дитина.

А 7 квітня армія РФ вдарила по міському автобусі у самому центрі Нікополя. Внаслідок російського обстрілу загинули троє людей, ще 12 отримали поранення.