Кущ: часть украинских дронов имеет китайские составляющие

Экономист, финансовый аналитик и инвестиционный эксперт Алексей Кущ. Фото: Новини.LIVE

Часть украинских дронов изготавливается с использованием китайских компонентов. Собственное производство ключевых деталей в Украине пока не налажено. В то же время оборонная отрасль не может развиваться изолированно без сильной промышленной базы.

Об этом заявил экономист, финансовый аналитик и инвестиционный эксперт Алексей Кущ в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі".

Эксперт о китайских составляющих в украинских БпЛА

Алексей Кущ отметил, что украинские производители беспилотников до сих пор зависят от импортных комплектующих, в частности из Китая. По его словам, внутреннее производство таких компонентов в Украине пока не развито.

Эксперт также развенчал представление о том, что оборонная промышленность может самостоятельно обеспечить значительные поступления в бюджет. Он пояснил, что военно-промышленный комплекс напрямую зависит от общего уровня развития экономики и смежных гражданских отраслей.

"Вообще военно-промышленный комплекс (ВПК) может стать опорой, но он может развиваться исключительно в формате развитой промышленной среды. Таким образом, без развития промышленности ВПК развиваться не будет, потому что он имеет очень много отраслей гражданского назначения, с которыми он связан контрактами, подрядами и так называемые отрасли-смежники...

С точки зрения дронов, в Украине сейчас сама технология дронов не является какой-то уникальной. Значительная часть наших дронов состоит из китайских комплектующих. К сожалению, производство комплектующих в Украине для дронов до сих пор не налажено.", — подчеркнул Кущ.

Ранее Новини.LIVE информировали, что сейчас Украина производит дроны совместно с Германией, Британией, Данией и Нидерландами, а также налаживает такое сотрудничество с другими странами ЕС. Владимир Зеленский сообщал, что работа с Норвегией и Швецией уже началась, а с Францией согласованы конкретные сроки копродукции. По его словам, до конца года совместное производство украинских дронов с европейскими партнерами должно полностью заработать.

Также Новини.LIVE информировали, что советник министра обороны Сергей Стерненко заявлял, что украинский опыт противодействия дронам на фронте считают уникальным. Он отмечал, что Россия пытается создать собственную систему борьбы с БпЛА, но ее возможности пока значительно отстают от украинских. По словам Стерненко, Украина достигла значительного прогресса в этом направлении, который пока не имеет равных у врага.