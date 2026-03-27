Кущ: частина українських дронів має китайські складники

Економіст, фінансовий аналітик та інвестиційний експерт Олексій Кущ. Фото: Новини.LIVE

Частина українських дронів виготовляється з використанням китайських компонентів. Власне виробництво ключових деталей в Україні поки не налагоджене. Водночас оборонна галузь не може розвиватися ізольовано без сильної промислової бази.

Про це заявив економіст, фінансовий аналітик та інвестиційний експерт Олексій Кущ в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

Експерт про китайські складники в українських БпЛА

Олексій Кущ зазначив, що українські виробники безпілотників досі залежать від імпортних комплектуючих, зокрема з Китаю. За його словами, внутрішнє виробництво таких компонентів в Україні поки що не розвинене.

Експерт також розвінчав уявлення про те, що оборонна промисловість може самостійно забезпечити значні надходження до бюджету. Він пояснив, що військово-промисловий комплекс напряму залежить від загального рівня розвитку економіки та суміжних цивільних галузей.

"Взагалі військово-промисловий комплекс (ВПК) може стати опорою, але він може розвиватися виключно в форматі розвиненого промислового середовища. Таким чином, без розвитку промисловості ВПК розвиватись не буде, тому що він має дуже багато галузей цивільного призначення, з якими він пов'язаний контрактами, підрядами й так звані галузі-суміжники...

З точки зору дронів, в Україні зараз сама технологія дронів не є якоюсь унікальною. Значна частина наших дронів складається з китайських комплектуючих. На жаль, виробництво комплектуючих в Україні для дронів досі не налагоджено. ", — наголосив Кущ.

Раніше Новини.LIVE інформували, що нині Україна виробляє дрони спільно з Німеччиною, Британією, Данією та Нідерландами, а також налагоджує таку співпрацю з іншими країнами ЄС. Володимир Зеленський повідомляв, що робота з Норвегією та Швецією вже розпочалася, а з Францією узгоджені конкретні терміни копродукції. За його словами, до кінця року спільне виробництво українських дронів із європейськими партнерами має повністю запрацювати.

Також Новини.LIVE інформували, що радник міністра оборони Сергій Стерненко заявляв, що український досвід протидії дронам на фронті вважають унікальним. Він зазначав, що Росія намагається створити власну систему боротьби з БпЛА, але її можливості поки що значно відстають від українських. За словами Стерненка, Україна досягла значного прогресу у цьому напрямі, який наразі не має рівних у ворога.