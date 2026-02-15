Видео
Главная Новости дня Курс Трампа по Украине ослабил позицию США в мире, — Ньюсом

Курс Трампа по Украине ослабил позицию США в мире, — Ньюсом

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 14:44
Как политика Трампа повлияла на позицию США в мире — Ньюсом объяснил
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Фото: Reuters

Губернатор Калифорнии от Демократической партии Гэвин Ньюсом раскритиковал действующего Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Он убежден, что политика американского лидера негативно повлияла на мировую позицию США.

Об этом Гэвин Ньюсом рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в воскресенье, 15 февраля.

Читайте также:

Ньюсом о политике Трампа в отношении Украины

"Он (Трамп. — Ред.) явно отклонился от курса предыдущей администрации и это, как следствие, ослабило нашу позицию в мире", — подчеркнул губернатор Калифорнии.

По его словам, Трамп решил отказаться от военной поддержки, которую оказывала предыдущая администрация. Губернатор Калифорнии выразил надежду, что нынешний американский лидер умеет учиться на своих ошибках.

"Любая тактическая стратегия успокоить Путина не дает реальных результатов. Наоборот. Надеюсь, Президент изменит курс, исходя из фактов и новой реальности. Но подавляющее большинство американцев все еще поддерживает Украину", — отметил Ньюсом.

Напомним, ранее Ньюсом заявил о расколе между Западом и Европой. Он обвинил в этом Трампа.

Также мы рассказывали о том, что в Мюнхене продолжается конференция по безопасности. Во время финального дня ключевыми станут несколько вопросов.

США Дональд Трамп Калифорния Америка Мюнхенская конференция безопасности 2026
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
