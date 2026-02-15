Як політика Трампа вплинула на позицію США у світі — Ньюсом пояснив

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом. Фото: Reuters

Губернатор Каліфорнії від Демократичної партії Гевін Ньюсом розкритикував чинного Президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Він переконаний, що політика американського лідера негативно вплинула на світову позицію США.

Про це Гевін Ньюсом розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у неділю, 15 лютого.

Ньюсом про політику Трампа щодо України

"Він (Трамп. — Ред.) явно відхилився від курсу попередньої адміністрації і це, як наслідок, послабило нашу позицію у світі", — наголосив губернатор Каліфорнії.

За його словами, Трамп вирішив відмовитися від військової підтримки, яку надавала попередня адміністрація. Губернатор Каліфорнії висловив сподівання, що нинішній американський лідер вміє вчитися на своїх помилках.

"Будь-яка тактична стратегія заспокоїти Путіна не дає реальних результатів. Навпаки. Сподіваюся, Президент змінить курс, виходячи з фактів і нової реальності. Але переважна більшість американців усе ще підтримує Україну", — зазначив Ньюсом.

