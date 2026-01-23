Видео
Україна
Видео

Кулуары Давоса — красноречивые фото Трампа с делегацией Украины

Дата публикации 23 января 2026 00:08
Встреча Зеленского и Трампа в Давосе 22 января - фоторепортаж
Встреча украинской делегации с Трампом. Фото: Офис президента

В четверг, 22 января, в Давосе прошла встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Стороны обсудили документы по приближению мира, помощь в защите неба и прочее. 

Новини.LIVE рассказывает главное, что известно по состоянию на сейчас.

Кто участвовал во встрече Зеленского и Трампа в Давосе

На фото, опубликованных Офисом президента, можно увидеть, что участие во встрече президентов приняли не только лидеры, но и другие представители со стороны Украины и США.

В частности, от Киева вместе с Зеленским были:

  • руководитель ОП Кирилл Буданов;
  • секретарь СНБО Рустем Умеров;
  • первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица;
  • нардеп Давид Арахамия.

С американской стороны вместе с Трампом были (в частности, из того, что видно на фото):

  • госсекретарь США Марко Рубио;
  • спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф;
  • заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер;
  • также на одном из кадров виден пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Зустріч делегацій України та США у Давосі 22 січня
Сергей Кислица и Дональд Трамп пожимают руки. Фото: Офис президента
Україна та США провели переговори у Давосі 23 січня
Встреча делегаций Украины и США в Даводе: Офис президента
Мирні переговори України та США у Давосі 22 січня
Марко Рубио, Стив Уиткофф, Стивен Миллер и Кэролайн Левитт. Фото: Офис президента

Сколько длилась встреча Зеленского и Трампа и что они обсудили

По данным Новини.LIVE, встреча лидеров Украины и США длилась около часа. В частности, источники в Офисе президента назвали ее "хорошей".

Зустріч Зеленського і Трампа у Давосі 22 січня
Владимир Зеленский и Дональд Трамп пожимают руки. Фото: Офис президента

Впоследствии Зеленский тоже охарактеризовал свою встречу с Трампом хорошей, продуктивной и содержательной. По его словам, стороны говорили о работе команд, документах по приближению мира и помощи Украине в защите неба.

Президент Трамп также назвал встречу "хорошей", добавив, что процесс продолжается. На шанс заключить сделку он сказал журналистам следующее:

"Посмотрим, что будет. Мы встречаемся с Россией, это произойдет завтра, и мы встретимся с Путиным. У меня была очень хорошая встреча с президентом Зеленским, все хотят, чтобы война закончилась", — заявил Трамп.

Зустріч Трампа і Зеленського у Давосі 22 січня
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Офис президента

Что еще сказал Зеленский в Давосе

Стоит заметить, после встречи с Дональдом Трампом Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме, где еще раз поблагодарил за встречу и за то, что американский лидер нашел время для Украины.

"Я считаю, что встреча очень важна, надеюсь, это тот корабль, который ведет к миру. Я должен защищать интересы своей страны, поэтому диалог, возможно, не простой, но сегодня он был положительным", — отметил президент Украины.

Напомним, что во время выступления в Давосе Зеленский анонсировал, что 23 января в Объединенных Арабских Эмиратах состоится трехсторонняя встреча Украины, США и России. По его словам, на переговорах будет вся украинская группа (Буданов, Умеров, Кислица, Арахамия и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов).

Также мы писали, что вечером в четверг, 22 января, в Москве началась встреча американской делегации с главой Кремля Владимиром Путиным. Тема их переговоров — пакет документов по мирному соглашению.

Владимир Зеленский Дональд Трамп Давос война в Украине мирный план саммит в Давосе 2026
Автор:
Автор:
Ткач Эдуард
