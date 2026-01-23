Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Кулуари Давосу — промовисті фото Трампа з українською делегацією

Кулуари Давосу — промовисті фото Трампа з українською делегацією

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 00:08
Зустріч Зеленського і Трампа у Давосі 22 січня - фоторепортаж
Зустріч української делегації з Трампом. Фото: Офіс президента

У четвер, 22 січня, у Давосі пройшла зустріч президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Сторони обговорили документи щодо наближення миру, допомогу в захисті неба та інше. 

Новини.LIVE розповідає головне, що відомо станом на зараз.

Реклама
Читайте також:

Хто брав участь у зустрічі Зеленського і Трампа в Давосі

На фото, опублікованих Офісом президента, можна побачити, що участь в зустрічі президентів взяли не лише лідери, але й інші представники з боку України та США.

Зокрема, від Києва разом із Зеленським були:

  • керівник ОП Кирило Буданов;
  • секретар РНБО Рустем Умєров;
  • перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця;
  • нардеп Давід Арахамія.

З американської сторони разом з Трампом були (зокрема, з того, що видно на фото):

  • держсекретар США Марко Рубіо;
  • спецпредставник Трампа Стів Віткофф;
  • заступник глави адміністрації Білого дому Стівен Міллер;
  • також на одному з кадрів видно прессекретарку Білого дому Керолайн Левітт.
Зустріч делегацій України та США у Давосі 22 січня
Сергій Кислиця і Дональд Трамп тиснуть руки. Фото: Офіс президента
Україна та США провели переговори у Давосі 23 січня
Зустріч делегацій України та США у Даводі: Офіс президента
Мирні переговори України та США у Давосі 22 січня
Марко Рубіо, Стів Віткофф, Стівен Міллер та Керолайн Левітт. Фото: Офіс президента

Скільки тривала зустрів Зеленського і Трампа та що вони обговорили

За даними Новини.LIVE, зустріч лідерів Україна та США тривала близько години. Зокрема, джерела в Офісі президента назвали її "хорошою".

Зустріч Зеленського і Трампа у Давосі 22 січня
Володимир Зеленський і Дональд Трамп тиснуть руки. Фото: Офіс президента

Згодом Зеленський теж охарактеризував свою зустріч з Трампом хорошою, продуктивною та змістовною. За його словами, сторони говорили про роботу команд, документи з наближення миру та допомогу Україні в захисті неба.

Президент Трамп також назвав зустріч "хорошою", додавши, що процес триває. На шанс укласти угоду він сказав журналістам наступне:

"Побачимо, що буде. Ми зустрічаємося з Росією, це відбудеться завтра, і ми зустрінемося з Путіним. У мене була дуже хороша зустріч із президентом Зеленським, усі хочуть, щоб війна закінчилася", — заявив Трамп.

Зустріч Трампа і Зеленського у Давосі 22 січня
Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: Офіс президента

Що ще сказав Зеленський у Давосі

Варто зауважити, після зустрічі із Дональдом Трампом Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі, де ще раз подякував за зустріч і за те, що американський лідер знайшов час для України.

"Я вважаю, що зустріч дуже важлива, сподіваюся, це той корабель, що веде до миру. Я маю захищати інтереси своєї країни, тому діалог, можливо, не простий, але сьогодні він був позитивним", — зазначив президент України.

Нагадаємо, що під час виступу у Давосі Зеленський анонсував, що 23 січня в Об'єднаних Арабських Еміратах відбудеться тристороння зустріч України, США та Росії. За його словами, на перемовинах буде вся українська група (Буданов, Умєров, Кислиця, Арахамія та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов).

Також ми писали, що ввечері у четвер, 22 січня, у Москві почалася зустріч американської делегації з главою Кремля Володимиром Путіним. Тема їх переговорів — пакет документів щодо мирної угоди.

Володимир Зеленський Дональд Трамп Давос війна в Україні мирний план саміт в Давосі 2026
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації