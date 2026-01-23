Зустріч Зеленського і Трампа у Давосі 22 січня - фоторепортаж

Зустріч української делегації з Трампом. Фото: Офіс президента

У четвер, 22 січня, у Давосі пройшла зустріч президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Сторони обговорили документи щодо наближення миру, допомогу в захисті неба та інше.

Новини.LIVE розповідає головне, що відомо станом на зараз.

Хто брав участь у зустрічі Зеленського і Трампа в Давосі

На фото, опублікованих Офісом президента, можна побачити, що участь в зустрічі президентів взяли не лише лідери, але й інші представники з боку України та США.

Зокрема, від Києва разом із Зеленським були:

керівник ОП Кирило Буданов;

секретар РНБО Рустем Умєров;

перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця;

нардеп Давід Арахамія.

З американської сторони разом з Трампом були (зокрема, з того, що видно на фото):

держсекретар США Марко Рубіо;

спецпредставник Трампа Стів Віткофф;

заступник глави адміністрації Білого дому Стівен Міллер;

також на одному з кадрів видно прессекретарку Білого дому Керолайн Левітт.

Сергій Кислиця і Дональд Трамп тиснуть руки. Фото: Офіс президента

Зустріч делегацій України та США у Даводі: Офіс президента

Марко Рубіо, Стів Віткофф, Стівен Міллер та Керолайн Левітт. Фото: Офіс президента

Скільки тривала зустрів Зеленського і Трампа та що вони обговорили

За даними Новини.LIVE, зустріч лідерів Україна та США тривала близько години. Зокрема, джерела в Офісі президента назвали її "хорошою".

Володимир Зеленський і Дональд Трамп тиснуть руки. Фото: Офіс президента

Згодом Зеленський теж охарактеризував свою зустріч з Трампом хорошою, продуктивною та змістовною. За його словами, сторони говорили про роботу команд, документи з наближення миру та допомогу Україні в захисті неба.

Президент Трамп також назвав зустріч "хорошою", додавши, що процес триває. На шанс укласти угоду він сказав журналістам наступне:

"Побачимо, що буде. Ми зустрічаємося з Росією, це відбудеться завтра, і ми зустрінемося з Путіним. У мене була дуже хороша зустріч із президентом Зеленським, усі хочуть, щоб війна закінчилася", — заявив Трамп.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: Офіс президента

Що ще сказав Зеленський у Давосі

Варто зауважити, після зустрічі із Дональдом Трампом Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі, де ще раз подякував за зустріч і за те, що американський лідер знайшов час для України.

"Я вважаю, що зустріч дуже важлива, сподіваюся, це той корабель, що веде до миру. Я маю захищати інтереси своєї країни, тому діалог, можливо, не простий, але сьогодні він був позитивним", — зазначив президент України.

Нагадаємо, що під час виступу у Давосі Зеленський анонсував, що 23 січня в Об'єднаних Арабських Еміратах відбудеться тристороння зустріч України, США та Росії. За його словами, на перемовинах буде вся українська група (Буданов, Умєров, Кислиця, Арахамія та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов).

Також ми писали, що ввечері у четвер, 22 січня, у Москві почалася зустріч американської делегації з главою Кремля Володимиром Путіним. Тема їх переговорів — пакет документів щодо мирної угоди.