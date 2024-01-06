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Кулеба заявил о готовности к контактам с новым польским правительством на всех уровнях

6 января 2024 04:38
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Отношения Украины и Польши – Кулеба заявил о готовности к контактам с новым польским правительством на всех уровнях
Дмитрий Кулеба. Фото: РБК-Украина
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет контактировать с новым правительством Польши на всех уровнях. По его словам, Варшава "настроена на решение проблем", поэтому стороны будут искать пути понимания.

Об этом дипломат сказал в прямом эфире на своей странице в Instagram 5 января.

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Posted by Dmytro Kuleba (@dmytro_kuleba)

Что сказал Кулеба об отношениях Украины с Польшей

Глава МИД отметил, что отношения двух стран — "история сложная".

"Мы увидели настроенность на решение проблем, теперь их нужно решить. И дальше будут контакты с новым польским правительством на всех уровнях — пока не буду вдаваться в конкретику, но они уже запланированы. Будем искать решения", — сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Как известно, 22 декабря в Киев приезжал польский коллега Кулебы Радослав Сикорский, донесший определенные сигналы от нового правительства государства и озвучивший свое видение решения проблемных моментов.

"В конце концов победа Украины является жизненным интересом Польши и вопросом выживания Польши так же. Для этого нужно будет решать проблемы", — заявил Кулеба.

К слову, во время этого же эфира Кулеба заявил, что у Украины есть только "план А". Он включает в себя полное восстановление территориальной целостности Украины.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о важности продолжения получения военной поддержки от западных стран для Украины. При этом он отметил, что запасной вариант в случае ее прекращения отсутствует.

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