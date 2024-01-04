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Кулеба висловився про випадок плану Б, якщо Захід перестане надавати допомогу

4 січня 2024 09:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Військова допомога Україні від Заходу – чи є план Б на випадок відмови
Глава МЗС України Дмитро Кулеба. Фото: МЗС України
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про важливість продовження здобуття військової підтримки від західних країн для України. При цьому він наголосив на тому, що запасний варіант у разі її припинення відсутній.

Про це Дмитро Кулеба повідомив в інтерв'ю CNN.

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Кулеба стверджує, що Україна продовжуватиме опір, використовуючи всі доступні ресурси. Він наголошує, що підтримка НАТО та США не є простою благодійністю, а скоріше інвестицією у їхню власну безпеку.

Міністр висловив думку, що у разі "успіху" Росії в Україні це може стати прикладом для інших країн і вимагатиме від США ще більших витрат на оборону. Він закликає не недооцінювати ризики агресії Росії проти країн НАТО, особливо якщо Росія досягне успіху в Україні.

"Ті, хто припускає у своїх міжнародних стратегіях, що Путін не наважиться атакувати країну-члена НАТО, спостерігаючи за потенційними успіхами в Україні, серйозно помиляються і мають переглянути свою професійну діяльність", — каже він.

Кулеба також підкреслив, що ціна нинішньої підтримки України значно нижча, ніж потенційні наслідки бездіяльності. Також він згадав, що США та ЄС продовжують обговорення питань додаткової фінансової та військової підтримки України.

Нагадаємо, що раніше екскомандувач штатом ЗС США в Європі Бен Ходжес заявив, що питання про фінансування американської допомоги Україні може бути вирішене до лютого 2024 року.

Водночас міністр закордонних справ Литви Габрієлюс Ландсбергіс висловив стурбованість  можливістю того, що Захід може повторити минулі помилки щодо надання військової підтримки Україні. На його думку, Захід ризикує опинитися в ситуації, аналогічній до подій Перл-Харбора.

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