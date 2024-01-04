Военная помощь Украине от Запада - есть ли план Б на случай отказа

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о важности продолжения получения военной поддержки от западных стран для Украины. При этом он акцентировал на том, что запасной вариант в случае ее прекращения отсутствует.

Об этом Дмитрий Кулеба сообщил в интервью CNN.

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Кулеба утверждает, что Украина будет продолжать сопротивление, используя все доступные ресурсы. Он подчеркивает, что поддержка НАТО и США не является простой благотворительностью, а скорее инвестицией в их собственную безопасность.

Министр выразил мнение, что в случае "успеха" России в Украине, это может стать примером для других стран и потребует от США еще больших затрат на оборону. Он призывает не недооценивать риски агрессии России против стран НАТО, особенно если Россия добьется успеха в Украине.

"Те, кто предполагает в своих международных стратегиях, что Путин не осмелится атаковать страну-члена НАТО, наблюдая за потенциальными успехами в Украине, серьезно заблуждаются и должны пересмотреть свою профессиональную деятельность", — говорит он.

Кулеба также подчеркнул, что цена нынешней поддержки Украины значительно ниже, чем потенциальные последствия бездействия. Также он упомянул, что США и ЕС продолжают обсуждение вопросов дополнительной финансовой и военной поддержки Украины.

Напомним, что ранее экс-командующий штатом ВС США в Европе Бен Ходжес заявил, что вопрос о финансировании американской помощи Украине может быть решен до февраля 2024 года.

В то же время министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис выразил обеспокоенность по поводу возможности того, что Запад может повторить прошлые ошибки по оказанию военной поддержки Украине. По его мнению, Запад рискует оказаться в ситуации, аналогичной событиям Перл-Харбора.