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Кулеба заявив про готовність до контактів з новим польським урядом на всіх рівнях

6 січня 2024 04:38
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Відносини України та Польщі - Кулеба заявив про готовність до контактів з новим польським урядом на всіх рівнях
Дмитро Кулеба. Фото: РБК-Україна
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна контактуватиме з новим урядом Польщі на всіх рівнях. За його словами, Варшава "налаштована на вирішення проблем", тому сторони шукатимуть шляхи порозуміння.

Про це дипломат сказав у прямому ефірі на своїй сторінці в Instagram 5 січня.

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Глава МЗС зазначив, що відносини двох країн — "історія складна".

"Ми побачили налаштованість на вирішення проблем, тепер їх треба вирішити. І далі будуть контакти з новим польським урядом на всіх рівнях – поки що не буду вдаватися в конкретику, але вони вже заплановані. Будемо шукати рішення", — сказав глава українського зовнішньополітичного відомства.

Як відомо, 22 грудня до Києва приїжджав польський колега Кулеби Радослав Сікорський, який доніс певні сигнали від нового уряду держави й озвучив своє бачення вирішення проблемних моментів.

"Зрештою, перемога України є життєвим інтересом Польщі й питанням виживання Польщі так само. Для цього треба буде вирішувати проблеми", — заявив Кулеба.

До слова, під час цього ж ефіру Кулеба заявив, що в України є лише "план А". Він містить в собі повне відновлення територіальної цілісності України. 

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про важливість продовження здобуття військової підтримки від західних країн для України. При цьому він наголосив на тому, що запасний варіант у разі її припинення відсутній.

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