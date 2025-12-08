Видео
Главная Новости дня Кулеба оценил путь в ЕС и назвал две проблемы

Кулеба оценил путь в ЕС и назвал две проблемы

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 18:32
Кулеба назвал ключевые препятствия на пути Украины к членству в ЕС
Дмитрий Кулеба. Фото: кадр из видео

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил путь страны в Европейский Союз. Кроме того, он назвал две проблемы, которые необходимо решить для членства.

Об этом Дмитрий Кулеба сообщил на конференции "Поддержка Украины Нордическими Странами" в понедельник, 8 декабря, передает корреспондентка Новини.LIVE.

Читайте также:

Путь Украины к членству в ЕС

"Надеюсь, что через 10 лет мы уже будем членом ЕС, но мы, наверное, будем больше, вероятно, в процессе вступления к тому времени. Но сначала, я думаю, мы будем многое брать из ЕС, это один из таких страхов, которые удерживают определенных членов ЕС в ускорении вступления Украины", — отметил Кулеба.

По его словам, в целом в долгосрочной перспективе вступление Украины будет полностью менять баланс внутри ЕС. Он считает, что страна сможет стать членом союза, как только удастся найти решение на две проблемы, одна из которых — единогласие принятия решений.

"Мы не станем членами ЕС до того момента, как это будет решать процесс принятия решений. Поэтому, да, это единодушие в принятии решений, пока это не будет решено. И когда ситуация сельского хозяйства каким-то образом уже будет проведена, вхождение с политикой ЕС, общей политикой сельского хозяйства. Сейчас это две реальные проблемы на нашем пути к членству", — отметил экс-министр.

Кулеба говорит, что как только это удастся решить, то будет изменение баланса в ЕС.

Напомним, бывший глава МИД предупредил, что Украину впереди ждет тактическое поражение, но будет стратегическая победа.

Ранее Кулеба отметил, что еще с 1991 года РФ точно знала, чего хотела от Украины.

Дмитрий Кулеба Европейский союз МИД Украина проблемы
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
