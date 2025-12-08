Відео
Кулеба оцінив шлях до ЄС та назвав дві проблеми

Кулеба оцінив шлях до ЄС та назвав дві проблеми

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 18:32
Кулеба назвав ключові перешкоди на шляху України до членства в ЄС
Дмитро Кулеба. Фото: кадр з відео

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оцінив шлях країни до Європейського Союзу. Крім того, він назвав дві проблеми, які необхідно розвʼязати для членства.

Про це Дмитро Кулеба повідомив на конференції "Підтримка України Нордичними Країнами" у понеділок, 8 грудня, передає кореспондентка Новини.LIVE.

Читайте також:

Шлях України до членства в ЄС

"Сподіваюся, що за 10 років ми вже будемо членом ЄС, але ми, напевно, будемо більше, ймовірно, в процесі вступу до того часу. Але спочатку, я думаю, ми будемо багато чого брати з ЄС, це один з таких страхів, які утримують певних членів ЄС в пришвидшенні вступу України", — зазначив Кулеба.

За його словами, загалом в довгостроковій перспективі вступ України буде повністю змінювати баланс всередині ЄС. Він вважає, що країна зможе стати членом союзу, як тільки вдасться знайти рішення на дві проблеми, одна з яких — одноголосність прийняття рішень.

"Ми не станемо членами ЄС до того моменту, як це буде вирішувати процес прийняття рішень. Тож, так, це одностайність в прийнятті рішень, поки це не буде вирішено. І коли ситуація сільського господарства якимось чином вже буде проведена, входження з політикою ЄС, спільною політикою сільського господарства. Наразі це дві реальні проблеми на нашому шляху до членства", — зазначив ексміністр.

Кулеба каже, що як тільки це вдасться розвʼязати, то буде зміна балансу в ЄС.

Нагадаємо, колишній глава МЗС попередив, що Україну попереду чекає тактична поразка, але буде стратегічна перемога.

Раніше Кулеба наголосив, що ще з 1991 року РФ точно знала, чого хотіла від України.

