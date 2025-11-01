Как Кучма оценивает Табачника и Медведчука - подробности

Леонид Кучма. Фото: Официальное интернет-представительство Президента Украины

Второй президент Украины Леонид Кучма (1994-2005 гг.) рассказал о своем видении роли Дмитрия Табачника и Виктора Медведчука во время своей каденции. Он признался, что оба считались эффективными управленцами, но впоследствии их деятельность и позиция стали для него разочарованием.

Об этом Леонид Кучма сообщил в интервью BBC.

Кучма о Табачнике, Медведчуке и кадровой политике

Леонид Кучма отметил, что Дмитрий Табачник начинал работу в его команде еще во время премьерства, а после победы на выборах возглавил Администрацию президента. Однако со временем, по словам экс-главы государства, Табачник начал злоупотреблять должностью, из-за чего в 1996 году его уволили. Относительно Виктора Медведчука Кучма подчеркнул, что он имел репутацию опытного юриста и был привлечен к налаживанию диалога между президентом и парламентом.

"Повторюсь: в подборе кадров я делал акцент на эффективности и профессионализме. Табачник и Медведчук отвечали этим критериям: они были эффективными бюрократами и вели себя и высказывались в моем присутствии как государственники - иначе я бы их не держал возле себя", — сказал Кучма.

Бывший президент признал, что дальнейшая политическая антиукраинская эволюция обоих бывших соратников стала для него неприятной, хотя и ожидаемой. Он заявил, что прекратил любое общение с ними задолго до полномасштабного вторжения и полностью отмежевался от их окружения. По словам Кучмы, сейчас эти люди не имеют для него никакого значения — ни в политическом, ни в личном смысле.

Медведчук и Табачник: что известно

Кум Владимира Путина и один из самых известных обвиняемых в государственной измене Виктор Медведчук фигурирует в ряде уголовных дел и уже третий год находится в России. Его задержали в начале полномасштабного вторжения при попытке бегства из Украины, а 21 сентября 2022 года Виктора Медведчука передали российской стороне в рамках обмена пленными - в обмен на украинских защитников Мариуполя, в частности бойцов полка "Азов". Медведчука лишили украинского гражданства, депутатского мандата, арестовали имущество и ввели санкции как в Украине, так и в Евросоюзе, что он сейчас пытается обжаловать в судах.

Бывший министр образования и науки Дмитрий Табачник после победы Евромайдана сбежал в Россию, где в 2019 году получил гражданство. Он причастен к бизнесу на территории РФ и оккупированного Крыма. Украинский суд заочно приговорил Табачника к 15 годам заключения и постановил конфисковать его имущество на более 200 миллионов гривен. По данным следствия, экс-министр консультировал российских оккупантов по организации незаконных "референдумов" в Херсонской и Запорожской областях, после чего его включили в состав путинской партии "Единая Россия". В апреле 2023 года стало известно, что Табачник баллотируется в так называемые местные "советы" на оккупированной части Запорожской области и занимает должность "советника" у Евгения Балицкого, который возглавляет оккупационную администрацию.

Напомним, что второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что во время своей каденции придерживался политики многовекторности, ведь исключительно проевропейский курс тогда казался ему наивным.

Ранее мы также информировали, что благодаря вмешательству ГУР под руководством Кирилла Буданова удалось предотвратить похищение яхты, которая принадлежала Виктору Медведчуку, и сейчас судно находится под арестом в Хорватии.